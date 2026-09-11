Цього року фінал проведуть троє ведучих. Про це повідомили на інстаграм-сторінці Суспільного.

Одним із ведучих традиційно стане Тімур Мірошниченко – незмінний коментатор Євробачення в Україні. До слова, напередодні він розповів, скільки заробляє за коментування пісенного конкурсу.

Також фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення проведе Анна Тульєва. Єврофани можуть знати її як ведучу відеоблогу Євробачення Україна.

Третьою ведучою стане Анастасія Димид. У 2023 році юна співачка представляла Україну на Дитячому Євробаченні.

Хто вестиме фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026 / Фото з інстаграму Суспільного

Трансляцію фіналу можна буде переглянути на телеканалі та сайті Суспільне Культура. Також ефір покажуть на сайті junior.eurovision.ua та офіційному ютуб-каналі Євробачення Україна.

Нагадаємо, через погіршення безпекової ситуації в Києві фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення перенесли. Він відбудеться 26 вересня о 19:00.