В этом году финал будут вести трое ведущих. Об этом сообщили на странице "Суспильне" в инстаграме.

Одним из ведущих традиционно станет Тимур Мирошниченко – неизменный комментатор Евровидения в Украине. К слову, накануне он рассказал, сколько зарабатывает за комментирование песенного конкурса.

Также финал Национального отбора на Детское Евровидение проведет Анна Тулева. Еврофаны могут знать ее как ведущую видеоблога "Евровидение Украина".

Третьей ведущей станет Анастасия Димид. В 2023 году юная певица представляла Украину на Детском Евровидении.

Кто будет вести финал Национального отбора на Детское Евровидение-2026 / Фото из инстаграма "Суспильного"

Трансляцию финала можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспильне Культура". Также эфир покажут на сайте junior.eurovision.ua и официальном YouTube-канале "Евровидение Украина".

Напомним, из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Киеве финал Национального отбора на Детское Евровидение перенесли. Он состоится 26 сентября в 19:00.