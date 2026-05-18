У програмі "Тур зірками" на ютуб-каналі "Радіо Люкс" він розповів, як оплачується його робота під час конкурсу.

За словами Мірошниченка, окремого гонорару за коментування Євробачення він не отримує – це входить у його основну роботу на Суспільному.

Я співробітник Суспільного. Тому в мене є просто зарплата. І вона невелика. Дуже невелика. Окремого гонорару за коментування немає,

– з посмішкою зізнався Мірошниченко.

Раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну ведучий зазначав, що також заробляє на інших телепроєктах, на рекламі в соцмережах, корпоративних заходах і лекціях. У середньому це близько 7-10 тисяч доларів на місяць.

Що відомо про роботу Тімура Мірошниченка на Євробаченні?

Тімур Мірошниченко вже понад 20 років є голосом Євробачення в Україні.

Вперше конкурс він подивився у 2004 році, коли Руслана принесла першу перемогу для України, а вже у 2005-му отримав пропозицію спробувати себе в ролі коментатора спеціального проєкту до 50-річчя Євробачення. Відтоді його ім'я міцно пов'язане з конкурсом. Сьогодні Мірошниченко коментує доросле та дитяче Євробачення і веде Національні відбори в Україні.

В інтерв'ю для "Суспільне.Мовлення" Тімур Мірошниченко розповідав, що хотів би попрацювати якомога довше і навіть уявляє, що може завершити кар'єру десь у 69 років – після чого планує піти на відпочинок.