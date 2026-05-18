У складі команди співачки Dara, що перемогла на Євробаченні-2026, були й українці. Серед них - Nicholas Chobb. У коментарі для "МУЗВАР" він відреагував на гучні заяви росіянина.

Nicholas Chobb розповів, що працював з командою Болгарії як creative advisor. Тобто до нього зверталися за творчою оцінкою та рекомендаціями щодо постановки. Також українець допомагав розробляти декорації та створювати відеоконтент.

Nicholas Chobb поділився, що про причетність Кіркорова до перемоги Dara дізнався лиш днями з соцмереж.

На всіх етапах підготовки номера – від моменту обрання пісні учасниці до фінального виступу – жодної згадки про його участь з боку продюсерської чи режисерської команди не було. Тому я не можу підтвердити його причетність до, безпосередньо створення перформансу, над яким я працював,

– висловився українець.

Ніколас припустив, що Філіп Кіркоров намагається приписати собі дотичність до перемоги, щоб нагадати про себе. Адже народився він саме в Болгарії.

"Болгарія одна з небагатьох країн, куди скоріш за все, йому відкритий вʼїзд і в нього буде можливість приїхати на його "улюблений конкурс", – висловився українець.

Про що йде мова?

На Євробаченні-2026 перемогла співачка Dara. Ще до цього було відомо, що над треком працював грецький композитор Дімітріс Контопулос, який начебто товаришує з Кіркоровим.

Після перемоги артистки Філіп Кіркоров заявив, що співпрацював з болгарською делегацією на Євробаченні. Він хвалився, що до цього звернулось болгарське телебачення з проханням підтримати їх цього року.

Окрім того, голова болгарської делегації Ilias Kokotos привітав команду з перемогою та позначив всіх тих, хто працював з Dara. Філіпа Кіркорова у списку немає.