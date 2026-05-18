В составе команды певицы Dara, победившей на Евровидении-2026, были и украинцы. Среди них - Nicholas Chobb. В комментарии для "МУЗВАР" он отреагировал на громкие заявления россиянина.

Nicholas Chobb рассказал, что работал с командой Болгарии как creative advisor. То есть к нему обращались за творческой оценкой и рекомендациями по постановке. Также украинец помогал разрабатывать декорации и создавать видеоконтент.

Nicholas Chobb поделился, что о причастности Киркорова к победе Dara узнал лишь на днях из соцсетей.

На всех этапах подготовки номера – от момента избрания песни участницы до финального выступления – ни одного упоминания о его участии со стороны продюсерской или режиссерской команды не было. Поэтому я не могу подтвердить его причастность к, непосредственно созданию перформанса, над которым я работал,

– высказался украинец.

Николас предположил, что Филипп Киркоров пытается приписать себе причастность к победе, чтобы напомнить о себе. Ведь родился он именно в Болгарии.

"Болгария одна из немногих стран, куда скорее всего, ему открыт въезд и у него будет возможность приехать на его "любимый конкурс", – высказался украинец.

О чем идет речь?

На Евровидении-2026 победила певица Dara. Еще до этого было известно, что над треком работал греческий композитор Димитрис Контопулос, который вроде бы дружит с Киркоровым.

После победы артистки Филипп Киркоров заявил, что сотрудничал с болгарской делегацией на Евровидении. Он хвастался, что к этому обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать их в этом году.

Кроме того, глава болгарской делегации Ilias Kokotos поздравил команду с победой и отметил всех тех, кто работал с Dara. Филиппа Киркорова в списке нет.