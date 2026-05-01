Саме про такі родини 24 Канал розповість у новій добірці далі.

Олександр і Катерина Усики

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі є одним із найвідоміших багатодітних татусів України. Усик разом із дружиною Катериною виховує чотирьох дітей: старша донька Єлизавета народилася у 2010 році, за нею сини Кирило (2013) та Михайло (2015). А в кінці січня 2024 року, буквально напередодні бою з Тайсоном Ф'юрі, який згодом перенесли, родина поповнилася четвертою дитиною, донькою Марією. Повномасштабна війна розлучила сім'ю: сини виїхали до Іспанії, де займаються дзюдо, тоді як доньки з матір'ю залишилися в Києві.

Лілія Ребрик і Андрій Дикий

Актриса і телеведуча, яку мільйони глядачів знають як обличчя "Ранку Вдома", – мама трьох дівчаток. У родині Ребрик і хореографа Андрія Дикого зростають Діана (2012), Поліна (2018) та Аделіна (2024). Пара познайомилась на шоу "Танці з зірками" і одружилась у 2011-му.

Після народження Аделіни Ребрик повернулась на роботу в театр і на телеканал "Дім" вже через місяць.

Олег Скрипка та Наталія Сидь

Лідер "Воплі Відоплясова" є батьком чотирьох дітей, яких йому народила дружина Наталія Сидь. Подружжя разом вже понад 25 років. У пари двоє синів – Роман і Устим, та дві доньки – Олеся і Зоряна. Всі діти творчі: вміють грати на музичних інструментах, а доньки ще й гарно малюють.

Тімур та Інна Мірошниченки

Ведучий Євробачення разом із дружиною-юристкою Інною вибрали особливий шлях до великої родини. У червні 2018-го у пари народилась донька Мія, у 2020-му син Марко. У 2023 році Мірошниченки всиновили дворічного хлопчика Марселя, а у 2024-му восьмирічну Ангеліну.

Підписники зазначали, що попри війну вони дали двом маленьким українцям – найцінніше. Сам Тімур відверто каже, що сім'я – це найкраще, що сталося у його житті, його натхнення, мотивація.

Світлана Тарабарова та Олексій Бондар

Співачка, композиторка й музична продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення є мамою трьох дітей. Разом із чоловіком, концертним директором Олексієм Бондарем, вона виховує сина Івана (2018), доньку Марію (2020) і наймолодшу Поліну, яка народилась 19 квітня 2023 року, під час повномасштабної війни.

Тарабарова зізнавалася, що третя вагітність була найскладнішою, але саме ця дитина дала їй сили не збожеволіти і зберегти рівновагу у важкий для всіх українців час. Зупинятися на трьох вона не планує. Артистка вже зізнавалася, що мріє про четверту дитину.

Джамала та Бекір Сулейманов

Переможниця Євробачення-2016 і народна артистка України має трьох синів, яких виховує разом із чоловіком, кримськотатарським підприємцем Бекіром Сулеймановим. У березні 2018-го в них народився первісток Емір-Рахман, у червні 2020-го Селім-Гірай, а 24 травня 2024 року наймолодший Алім Сеїт-Бекір. Народження третього сина стало справжньою несподіванкою для публіки. Про вагітність Джамала оголосила просто в день фіналу Нацвідбору на Євробачення-2024, де вона була суддею.

Опублікувала фото з животиком і написала: "При надії. Маю у собі надію, віру та величезну любов!". Навіть на останніх місяцях вагітності артистка не припиняла працювати і записувала свій альбом.

Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день, в холод стану домом, я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем. Люблю,

– написала під першим фото новонародженого Аліма.

Це далеко не всі українські зірки, які обрали велику родину. Список можна продовжувати. Та головне, що всі вони доводять одне: навіть у часи війни українці не перестають любити, народжувати і вірити в майбутнє.