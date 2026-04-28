Найкраще про почуття таких пар говорять фото, де обидва партнери мають закохані погляди й не соромляться проявляти свої почуття. Щоб дізнатись, хто з українських зірок увійшов до цього списку, читайте далі матеріал 24 Каналу.

Також читайте Їхні життя забрав рак: 6 історій відомих людей, які не змогли подолати недугу

Іванна Онуфрійчук і Алмаз

Українська модель і телеведуча проєктів "Танці із зірками" та "Без краватки" у 2021 році вийшла заміж за казахського мільйонера Алмаза. Пара святкувала весілля двічі. Перше святкування відбулось на Мальдівах, а друге – у Києві. Саме під час другої церемонії пара взяла шлюб і запросила близьких людей.

Іванна Онуфрійчук вийшла заміж за казахського мільйонера / Фото з інстаграму Іванни

У травні 2024 року Іванна народила сина Адама. Дитині дали українське громадянство.

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу Онуфрійчук розповідала, що зараз живе у Швейцарії. Там вона відкрила благодійний фонд, який підтримує матерів і дітей, які мають статус біженців.

Юлія Думанська та Григорій Козловський

У 2018 році українська співачка вийшла заміж за львівського бізнесмена, який старший від неї на 20 років. Подружжя не говорить публічно про свої стосунки, однак разом виховує трьох спільних дітей.

Спершу народилась донька Діана, потім – син Ярема, а у 2025 році на світ з'явився ще один синочок Тадей. Зазначимо, що у Григорія є ще троє дітей від попередніх стосунків.

Юлія Думанська з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Ассія Ахат та Ігор Баленко

Шлюб із бізнесменом артистка уклала ще у 2000 році. Для Ахат це другий шлюб, адже, коли їй було 18 років, то вона вперше стала мамою, а її обранець служив в армії. Зрештою цей союз не склався.

У шлюбі з Ігорем Ассія народила сина Філіпа. Співачка не ділиться інформацією про особисте життя, однак відомо, що сьогодні вона вже у статусі бабусі.

Ассія Ахат із чоловіком / Фото пресслужби

Алла Костромічова та Джейсон Капоне

У 2015 році українська модель таємно вийшла заміж за бізнесмена. Пара обмежилась скромною церемонією розпису про яку не знали навіть найближчі друзі. У тому ж році у подружжя народився син Сальваторе, а у 2023 – донька Аврора.

Алла Костромічова з чоловіком / Фото з інстаграму

А чи знали ви, що нещодавно Алла взяла участь у показі французького дому моди Maison Margiela на Paris Fashion Week, де презентували весняну колекцію 2026 року.

Олександра Ніколаєнко та Філ Раффін

Олександра – успішна модель, яка стала "Міс Україна-2001", а також увійшла до десятки найкращих на конкурсі краси "Міс світу". У 2004 році представляла Україну на "Міс Всесвіт", однак до фіналу не змогла пройти.

На той момент власником "Міс Всесвіт" був Дональд Трамп. Подейкують, що знайомство із нинішнім президентом США круто змінило життя Ніколаєнко. Одного разу Дональд познайомив модель зі своїм другом і бізнес-партнером Філом Раффіном. Він є власником нерухомості та казино, один з найбагатших людей Лас-Вегасу.

Та зазначимо, що тут ставки вже вищі, адже Філ – мільярдер.

Олександра Ніколаєнко в Еквадорі, 2004 рік / Фото Getty Images

Чоловік освідчувався декілька разів, та зрештою у 2008 році пара одружилась. Сьогодні вони мають двох дітей: Річарда та Малену. Відомо також, що Олександра стала подругою Меланії Трамп.

Філ Раффін та Олександра Ніколаєнко / Фото Getty Images

Цікаво, що у 2019 році в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Віталій Журавський, колишній член Партії регіонів, стверджував, що Олександра Ніколаєнко була пов'язана з передвиборчим штабом Дональда Трампа.

Про чиє весілля зараз гудить мережа?

Днями українська модель Ніка Ломіа, яка родом із Харкова, вийшла заміж за грузинського бізнесмена, який є співзасновником компанії Spribe, що розробляє азартні онлайн-ігри для сайтів.

Весілля гуляли в Каннах. Ведучим церемонії був Максим Галкін, а от серед інших запрошених артистів були: Валерій Меладзе, а також Рікі Мартін.

У мережі пишуть, що таке розкішне святкування обійшлось молодятам у 5 мільйонів євро.