24 Канал підготував добірку самобутніх старовинних імен з особливими значеннями, які знову повертаються в моду.

Чаруня

Це ім'я має слов'янське походження та означає "та, хто має чари". Наші предки доволі часто так називали своїх дітей, але у сучасному світі цей варіант не є популярним. Водночас значення такого імені пов'язане зі словом "чарівний", тому наділяє своїх носіїв особливими якостями.

Мелашка

Таке ім'я походить з Давньої Греції та означає "темна, чорна". Цей варіант є однією з форм імені Меланія, який наразі можна частіше почути серед українок. Мелашки – кмітливі й допитливі, тому завжди прагнуть дізнатися щось нове. Представниці цього імені мають велике коло спілкування та нерідко бувають душею компанію.

Маїна

Таке ім'я має кілька версій походження: перша – з латинської мови, де перекладається як "народжена в травні", друга – з античної міфології, де була богиня родючості Мая. У сучасному світі представниць цього імені дуже мало, що робить його досить рідкісним.

Мокрина

Таке ім'я має українське коріння та походить від слова "мокрий". У давнину його власницею була свята Макрина – покровителька осені. Це ім'я вважається рідкісним, бо про нього майже не згадують, окрім як у релігійному контексті.

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