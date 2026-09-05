24 Канал зібрав добірку жіночих імен із сильним значенням, які принесуть своїй власниці внутрішню силу та щасливу долю.

Дарина

Це ім'я має слов'янське походження та перекладається як "дарована Богом". У давнину так називали яскравих лідерок, за якими йшли люди. Власницям цього імені легко справити на людину гарне враження. Дарини завжди впевнено йдуть до власної мети, попри будь-які труднощі.

Злата

Ім'я Злата має кілька версій походження: перша – з давньогрецької мови, де означає "золотце", тоді як друга – від праслов'янського слова "зълата", яке перекладається як "золото". Такі жінки вміють бачити красу в дрібницях та полюбляють мистецтво. Власниці цього імені – щирі та відкриті особистості.

Мирослава

Ім'я Мирослава має слов'янське коріння й трактується як "та, що приносить мир і славу". У давнину так часто називали мудрих жінок, які могли легко впоратися з будь-якою роботою. Мирослави не полюбляють конфліктувати, тому уникають суперечок усіма можливими шляхами. Власниці цього імені постійно вражають інших своєю красою.

Анна

Це ім'я походить від давньоєврейського варіанту – "Ханна", яке означає "милосердна". У Біблії неодноразово згадувалося ім'я Анна, бо так звали матір Пресвятої Богородиці й бабусю Ісуса Христа. Переважно власниці цього імені – працьовиті, старанні та наполегливі, завдяки чому вправно виконують будь-яку роботу. Анни відзначаються креативністю та оптимізмом, вони легко можуть пристосуватися до змін.

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