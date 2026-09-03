24 Канал підготував добірку найпопулярніших жіночих імен, які заворожують своїм звучанням. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу донечки цьогоріч.

Мілана

Таке ім'я має слов'янське походження та означає "лагідна" або "мила". У давнину так часто називали добрих і ніжних жінок, які легко знаходили спільну мову з людьми. Представниці цього імені часто уникають конфліктів, намагаючись розв'язати проблеми мирним шляхом.

Вікторія

Це ім'я походить з латинської мови й означає "перемога". У сучасному світі так називають цілеспрямованих і наполегливих дівчат, які завжди досягають своєї мети. Представниці цього імені не бояться кинути виклик долі й зробити неможливе. Вікторії впевнено йдуть до своїх мрій і надихають інших наслідувати їх приклад.

Поліна

Згідно з однією з версій це ім'я має грецьке коріння й означає "сонячна" або "присвячена Аполлону". Зазвичай так називають енергійних та креативних дівчат, які полюбляють мистецтво. Такі жінки часто мають гарний смак і природну чарівність. Водночас інколи Поліни можуть бути впертими.

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Ярослава

Ім'я Ярослава має слов'янське походження та трактується як "яра славою". Такі жінки прагнуть здобувати знання та покращувати свої навички. Крім цього, Ярослави вміють легко домовлятися та знаходити компроміси з іншими людьми.

Аліса

За однією з версій, це ім'я має давньогерманське походження, утворилося від варіанту Adelais та перекладається як "істина" або "благородна". Його власниці досягають хороших результатів у кар'єрі завдяки своїй працьовитості. Такі жінки мають велику популярність серед чоловіків, тому не бувають довго самотніми.

Красиві імена для дівчинки / Фото Magnific

Днями ми розповідали про ніжні жіночі імена, які підійдуть кожній красуні.