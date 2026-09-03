24 Канал подготовил подборку самых популярных женских имен, которые завораживают своим звучанием. Этот материал пригодится будущим родителям, которые ждут появления дочки в этом году.

Милана

Это имя имеет славянское происхождение и означает "ласковая" или "милая". В древности так часто называли добрых и нежных женщин, которые легко находили общий язык с людьми. Обладательницы этого имени часто избегают конфликтов, стараясь решать проблемы мирным путем.

Виктория

Это имя происходит из латинского языка и означает "победа". В современном мире так называют целеустремленных и настойчивых девушек, которые всегда достигают своей цели. Обладательницы этого имени не боятся бросить вызов судьбе и совершить невозможное. Виктории уверенно идут к своим мечтам и вдохновляют других следовать их примеру.

Полина

Согласно одной из версий, это имя имеет греческие корни и означает "солнечная" или "посвященная Аполлону". Обычно так называют энергичных и креативных девушек, которые любят искусство. Такие женщины часто обладают хорошим вкусом и природным обаянием. В то же время иногда Полины могут быть упрямыми.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ярослава

Имя Ярослава имеет славянское происхождение и трактуется как "яра славой". Такие женщины стремятся приобретать знания и совершенствовать свои навыки. Кроме того, Ярославы умеют легко договариваться и находить компромиссы с другими людьми.

Алиса

По одной из версий, это имя имеет древнегерманское происхождение, образовано от варианта Adelais и переводится как "истина" или "благородная". Его обладательницы достигают хороших результатов в карьере благодаря своему трудолюбию. Такие женщины пользуются большой популярностью у мужчин, поэтому не бывают долго одинокими.

Красивые имена для девочки / Фото Magnific

На днях мы рассказывали о нежных женских именах, которые подойдут каждой красавице.