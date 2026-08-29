Если вы ищете идеальный вариант для своей будущей дочери, обратите внимание на нашу подборку самых нежных имен, которые звучат современно, изящно и подчеркивают индивидуальность каждой девочки.

Современные и нежные имена для девочки

  • Соломия – имеет древнееврейское происхождение и переводится как "мирная" или "спокойная".
  • Злата – имеет славянские корни и означает "золотая".
  • Мирослава – имеет древнеславянское происхождение и трактуется как "прославляющая мир".
  • Ясна – имеет славянские корни и переводится как "светлая" или "чистая".
  • Ориана – имеет древнеукраинское происхождение и трактуется как "утренняя заря" или "земля пахарей".
  • Эмилия – имеет латинское происхождение и переводится как "усердная" или "трудолюбивая".
  • Мия – имеет скандинавские и латинские корни и означает "моя".
  • Оливия – имеет латинское происхождение и переводится как "оливковое дерево".
  • Стефания – имеет древнегреческие корни и переводится как "венец" или "диадема".
  • Аделина – имеет древнегерманское происхождение и означает "благородная".
  • Лилия – имеет латинское происхождение и переводится как "белый цветок".
  • Флора – имеет латинское происхождение и означает "цветущая".
  • Мелисса – имеет древнегреческое происхождение и переводится как "пчела".
  • Стелла – имеет латинское происхождение и означает "звезда".

Стильные имена для девочки – как назвать дочь в 2026 годуСтильные имена для девочки – как назвать дочь в 2026 году / Фото Magnific

Обязательно обращайте внимание на созвучность имени с отчеством и фамилией, а также произносите вслух различные уменьшительно-ласкательные формы. Обычно сердце родителей сразу подсказывает вот тот самый единственный вариант.