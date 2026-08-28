С давних времен люди верят, что некоторые женские имена обладают огромным энергетическим потенциалом и обеспечивают своим обладательницам особую благосклонность высших сил. Они действуют как невидимый оберег, помогают преодолевать жизненные испытания, отгоняют зависть и открывают перед человеком двери к счастливой судьбе, пишет 24 Канал.

Женские имена с сильной энергетикой

Одно из самых сильных значений имеет имя Ангелина, которое буквально переводится как "вестница" или "ангельская". Девочки с таким именем вырастают чуткими, искренними и мудрыми, а их врожденная доброта притягивает только светлых людей.

Похожей энергетикой наделено величественное библейское имя Мария, что дарит своим обладательницам безграничное терпение, душевную стойкость и колоссальную защиту от жизненных трудностей.

Не менее мощной энергетикой обладает имя Александра, которое переводится как "защитница людей". Оно наделяет девочку лидерским характером и обостренным чувством справедливости.

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Если родители хотят подчеркнуть внутреннюю мудрость и непоколебимость ребенка, то выбирают для него имя Ольга. Оно дарит своим обладательницам острый ум и способность находить правильные решения в самых запутанных ситуациях.

Среди сильных вариантов также оказалось имя Вера, которое дарит своим обладательницам абсолютное внутреннее спокойствие и защиту от чужого негатива.

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