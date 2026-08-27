Как красиво назвать девочку в 2026 году – читайте в материале 24 Канала.

Подборка старинных женских имен

В последние годы украинцы все больше стремятся возродить собственное культурное наследие. Родители ищут варианты имен, которые звучат изящно, свежо и несут в себе глубокий символизм.

Невероятно нежно звучит древнее имя Зорепада, которое ассоциируется с космической красотой, магией ночного неба и исполнением самых заветных мечтаний.

Если же вам хочется подарить ребенку жизнерадостность и светлый характер, то прекрасно подойдет имя Радослава, которое сочетает в себе искреннюю радость и бессмертную славу.

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Настоящей жемчужиной княжеской эпохи остается имя Вышеслава – оно наделяет своих обладательниц стремлением к высоким свершениям и лидерскими качествами.

Также будущим родителям дочери стоит обратить внимание на красивое имя Мелания или на солнечное имя Ясна, которое символизирует ясность ума и искреннее сердце.

Не менее восхищает своим мелодичным звучанием имя Ориана, что символизирует свободу и безграничную любовь к родному краю. Кроме того, красиво звучит вариант Любава, который ассоциируется с нежностью и уютом.

Красивые имена для девочки – как назвать дочь / Фото Magnific

Если же пополнение в вашей семье ожидается в начале осени, то стоит присмотреться к особым вариантам с сильной энергетикой. Какие женские имена звучат по-настоящему по-королевски и как назвать дочку в сентябре, чтобы подарить ей счастливую судьбу и привлечь в жизнь сплошную удачу – читайте в другом нашем материале.