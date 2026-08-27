Як красиво назвати дівчинку у 2026 році – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Добірка старовинних жіночих імен

Останніми роками українці все більше прагнуть відродити власну культурну спадщину. Батьки шукають варіанти імен, які звучать витончено, свіжо та несуть у собі глибокий символізм.

Неймовірною ніжно звучить давнє ім'я Зорепада, яке асоціюється з космічною красою, магією нічного неба та здійсненням найзаповітніших мрій.

Якщо ж вам хочеться подарувати життєрадісність і світлу вдачу дитині, то чудово підійде ім'я Радослава, яке поєднує в собі щиру радість та невмирущу славу.

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Справжньою перлиною княжої доби залишається ім'я Вишеслава – воно наділяє своїх власниць прагненням до високих звершень і лідерськими якостями.

Також майбутнім батькам донечки слід звернути увагу на красиве ім'я Меланія або ж на сонячне ім'я Ясна, яке символізує ясність розуму та щире серце.

Не менше захоплює своєю милозвучністю ім'я Оріяна, що символізує свободу та безмежну любов до рідного краю. Крім цього, гарно звучить варіант Любава, який асоціюється з ніжністю та затишком.

Красиві імена для дівчинки – як назвати доньку / Фото Magnific

Якщо ж поповнення у вашій родині очікується на початку осені, то варто придивитися до особливих варіантів із сильною енергетикою. Які жіночі імена звучать по-справжньому по-королівськи та як назвати донечку у вересні, щоб подарувати їй щасливу долю й привабити в життя суцільне везіння – читайте в іншому нашому матеріалі.