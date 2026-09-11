24 Канал подготовил подборку самобытных старинных имен с особым значением, которые вновь возвращаются в моду.

Чаруня

Это имя имеет славянское происхождение и означает "та, кто обладает магией". Наши предки довольно часто так называли своих детей, но в современном мире этот вариант не пользуется популярностью. В то же время значение такого имени связано со словом "очаровательный", поэтому наделяет его носителей особыми качествами.

Мелашка

Это имя происходит из Древней Греции и означает "темная, черная". Этот вариант является одной из форм имени Мелания, которое сейчас чаще можно услышать среди украинок. Мелашки – сообразительные и любознательные, поэтому всегда стремятся узнать что-то новое. Обладательницы этого имени имеют большой круг общения и нередко бывают душой компании.

Маина

У этого имени есть несколько версий происхождения: первая – из латинского языка, где оно переводится как "рожденная в мае", вторая – из античной мифологии, где существовала богиня плодородия Майя. В современном мире носительниц этого имени очень мало, что делает его довольно редким.

Мокрина

Это имя имеет украинские корни и происходит от слова "мокрый". В древности его носительницей была святая Макрина – покровительница осени. Это имя считается редким, так как о нем почти не упоминают, за исключением религиозного контекста.

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