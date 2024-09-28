Видання RJ Living відчинило двері до віталень наших улюблених зірок та спитало у дизайнерів, що вони думають з приводу стильового вибору знаменитостей.

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Кімната гідна короля рок-н-ролу

Вітальна кімната іменитого британського музиканта повна вінтажних знахідок і вишуканих деталей. І ні, це зовсім не світлиця вашої бабусі.

Кімната Елтона Джона — це справжній шедевр яскравості, такої самої, якою є й сам артист. Куди не поглянь, скрізь мерехтить золото — крісла, столи, колони! Приміщення містить й розкішні текстури — оксамитовий диван, гідний короля рок-н-ролу, є одним із головних елементів.

Вітальня Елтона Джона / Фото Architectural Digest

Засновниця та головна дизайнерка компанії InHance Design Build, Бре Хенс, підкреслює, як добре вітальня Елтона підходить для приймання гостей.

Розташування сидінь створене для того, щоб забезпечити спільну та гостинну атмосферу, водночас зберігаючи відчуття вишуканості. Тут безліч прекрасних деталей, таких як ліпнина, мистецькі роботи та розпис стелі, які стають чудовими темами для розмов,

– зауважила фахівчиня.

Зверніть увагу! Повторити дизайн вітальні володаря 5 "Греммі" не так складно, як може видаватися. Хоча знайти справжнє мистецтво епохи Відродження може бути важко, придбати арт-принт в подібному стилі зовсім не проблема. Обираючи меблі, думайте про максималізм — оксамитові дивани в коштовних відтінках і французькі золоті крісла. Немає місця для рояля? Не проблема! Створіть яскравий акцент за допомогою люстри.

"Тиха гавань" автора "Кубка життя"

Рікі, можливо, мав божевільні молоді роки. Однак, судячи з його вітальні, ті дні лишилися позаду.

Між акторством і музикою, захоплення Мартіна мистецтвом проявляється у тому, як він зберігає свою вітальню тихою та задумливою, майже схожою на галерею. Кімната виглядає зрілою, гостинною і заспокійливою завдяки нейтральним відтінкам крісел і столиків. Серед інших примітних елементів — природні текстури, такі як ротанг, шкіра, джут і дерево, які надають відчуття поєднання внутрішнього і зовнішнього простору.

Вітальня Рікі Мартіна / Фото Architectural Digest

Дизайнерка Кетрін Джейкоб радить відтворити стиль вітальні Рікі Мартіна за допомогою кількох меблів.

Важливо! Диван має виступати м'якою і затишною основою вітальні, доповнюючи зовнішнє крісло. Круглий килим покликаний відтворити волокнисту текстуру джуту та надати простору природний акцент. Кавовий столик стане яскравим доповненням, а приставні столики забезпечать функціональні поверхні з елегантними, витонченими деталями.