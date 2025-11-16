Що саме є всередині крихітного помешкання та який вигляд воно має, 24 Канал розповідає з посиланням на Domus.

Читайте також Історія, від якої стає моторошно: студенти виявили, що в їхньому будинку місяцями жив невідомий

Що відомо про одну з найменших квартир світу?

У Роттердамі архітектори Беатріс Рамо та Бернд Апмаєр перетворили звичайну комору у житловому будинку 1950-х років на одну з найменших, але водночас найдивовижніших квартир у світі.

Проєкт під назвою Cabanon пропонує повністю обладнані апартаменти площею лише 6,89 квадратного метра. У житлі вдалося розмістити чотири окремі зони: вітальню, спальню, ванну кімнату та невелике спа.

Як йдеться на Archello, усередині простір продуманий до міліметра. Архітектори використали варіації висот і контрастні матеріали, щоб створити відчуття комфорту. Так, вітальня має висоту 3 метри, спальня – 1,14 метра, ванна кімната містить тропічний душ, а спа-зона – повноцінну інфрачервону сауну та джакузі.

Cabanon розташований на верхньому поверсі будівлі й має вікно з панорамним краєвидом на місто. Внутрішні розміри простору – 3 метри у висоту, 1,97 метра у ширину та 3,6 метра у довжину.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Одна з найменших квартир у світі / Фото Ossip Architectuur

Хто живе в цій оселі?

Це переобладнання стало "храмом пропорцій" для пари, яка й замовила проєкт. Вони прагнули максимально компактного, але водночас розкішного житла – без великої кухні, зате з можливістю насолоджуватися спа-процедурами у власному мініпросторі.

Cabanon отримав свою назву від однойменного котеджу на Лазурному березі.

Такий вигляд має крихітна квартира: дивіться відео

Що відомо про найвищі житлові будівлі в Україні та світі?

Найвищою будівлею в Україні є хмарочос у Києві на Кловському узвозі, 7. Його висота становить 168 метрів. Комплекс об'єднує два об'єкти: 47-поверховий житловий будинок ЖК "Кловський" та 18-поверховий бізнес-центр Carnegie Tower. Будівництво розпочалося у 2006 році й завершилося у 2012-му. Відтоді споруда стала однією з найпомітніших у столиці, водночас викликаючи дискусії щодо її впливу на міський ландшафт.

Найбільшою житловою багатоповерхівкою у світі вважають хмарочос Regent International у китайському Ханчжоу. Його висота становить 206 метрів, а проживати в ньому можуть від 20 до 30 тисяч людей. Усередині розміщені квартири, офіси, магазини, ресторани та спортзали – фактично ціле місто, у якому можна жити, майже не виходячи назовні.