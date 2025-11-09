Детальніше про те, де розташована та який вигляд має найвища будівля в Україні, розповідає 24 Канал.

Найвищий хмарочос України: де розташований і яку має висоту?

У Києві, на Кловському узвозі, 7, розташований найвищий хмарочос країни. Його висота сягає 168 метрів. Як зазначено на Office Finder, комплекс складається з двох частин: 47-поверхового житлового будинку (ЖК "Кловський") та 18-поверхового бізнес-центру Carnegie Tower.

Будівництво стартувало у 2006 році, а завершилось у 2012-му. Відтоді споруда стала символом сучасної архітектури столиці, але водночас – предметом суперечок щодо її впливу на вигляд міста.

Хто спроєктував хмарочос і чому його критикують?

Автори проєкту – архітектори Сергій Бабушкін та Андрій Мазур із "Архітектурного союзу". Будівлю створили у постмодерністському стилі, хоча деякі фахівці вважають її прикладом псевдоісторизму. Архітектура має ярусну структуру, що нагадує Велику лаврську дзвіницю, а окремі варіанти фасаду навіть відтворювали кольори Лаври.

Спочатку житлова частина мала бути 37-поверховою, але пізніше кількість поверхів збільшили до 47.

Хмарочос розташований у престижному районі Печерськ, поруч із метро "Кловська". Бізнес-центр пропонує оренду офісів класу B із сучасними зручностями: підземним паркінгом, відеоспостереженням та цілодобовою охороною.



Найвища будівля в Україні / Фото ЛУН

У житловій частині – квартири з панорамними краєвидами на Київ, більшість із яких розкупили ще на етапі будівництва.

Попри статус найвищого будинку в Україні, хмарочос часто критикують за порушення історичного ландшафту міста. ЮНЕСКО навіть висловлювало занепокоєння через те, що споруда впливає на панораму Києво-Печерської лаври.

Серед пропозицій лунали радикальні варіанти – від демонтажу будівлі до зміни фасаду на дзеркальний, щоб зменшити її візуальний вплив.

До слова, відповідно до даних на порталі ЛУН станом на 9 листопада у цьому ЖК продають кільканадцять квартир. Ціни на них варіюються від 7,2 до 28,5 мільйона гривень – усе залежить від площі житла та стану ремонту в ньому.

Де розташована найбільша у світі житлова багатоповерхівка?

Найбільшою житловою багатоповерхівкою у світі вважають вежу Regent International в китайському Ханчжоу. Висота будівлі – 206 метрів, вона розрахована на 20 – 30 тисяч мешканців. Усередині є квартири, офіси, магазини, ресторани та спортзали – усе для життя без потреби виходити назовні.

Авторка проєкту – архітекторка Алісія Лу, відома завдяки готелю Marina Bay Sands у Сінгапурі. Спочатку вежу планували як шестизірковий готель, але згодом зробили "вертикальним містом" з акцентом на комфорт і екологічність.

Споруда у бруталістському стилі має S-подібну форму, що покращує освітлення та вентиляцію, а внутрішні переходи поєднують блоки в єдиний простір.