Близько 9 тисяч українців отримають компенсацію на ремонт житла, яке було пошкоджено, пише 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

Які правила змінилися у "єВідновленні"?

У листопаді Міністерство розвитку громад виділило 609 мільйонів гривень на фінансування програми "єВідновлення". Ці кошти зможуть використати люди, житло яких постраждало внаслідок російської агресії.

Ми послідовно відновлюємо житло, зруйноване війною, і розширюємо можливості програми "єВідновлення", щоб допомога надходила швидше,

– зазначила Свириденко у дописі.

Уряд спростив порядок отримання компенсації для житла, яке знаходиться у спільній власності. Відтепер, якщо навіть один з власників виїхав, не виходить на зв'язок або не бере участь в утримання майна, це не блокує отримання допомоги.

Важливо! Раніше отримати компенсацію на пошкоджене житло співвласники могли лише за умови, що кожен з них має надати згоду на отримання заявником коштів.

Як подати заявку, якщо житло пошкоджене?

За даними порталу Дія, щоб отримати компенсацію за пошкоджене житло, власник або один з власників має подати заяву через застосунок. Щоб отримати допомогу, необхідно:

У застосунку Дія знайдіть послугу "єВідновлення" та натисніть на "Повідомити про пошкоджене майно". Відкрийте рахунок "єВідновлення" у банку, саме туди буде надходити компенсація. Подайте заявку на виплату через Дію. Вкажіть адресу та дозвольте огляд майна для встановлення суми компенсації. Слідкуйте за змінами у Реєстрі пошкодженого майна. Подайте звіт після отримання коштів і проведення ремонтних робіт.

Послуга "Повідомити про пошкоджене майно" / Скриншот 24 Каналу з Дії

Зверніть увагу! Кошти можна отримати на спеціальні картку "єВідновлення", а витрачати лише на придбання будівельних матеріалів чи замовлення ремонтних послуг.

Чому українці можуть не отримати компенсацію за зруйноване житло?