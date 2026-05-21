За скільки продали комплекс будівель "Імексбанку"?

Як повідомила пресслужба НБУ, на продаж виставили комплекс будівель загальною площею понад 2 300 квадратних метрів в Одесі на проспекті Шевченка.

Стартова ціна об'єкта становила майже 24,8 мільйона гривень, пише "Prozorro. Продажі". Під час торгів за комплекс змагалися шість учасників, тому кінцева вартість зросла до 93 мільйонів гривень. Договір купівлі-продажу підписали 19 травня 2026 року з переможцем аукціону – ВК ТОВ "Осьміног".

Prozorro.Продажі – це державна система онлайн-аукціонів, через яку продають або здають в оренду державне, комунальне та банківське майно. Саме через неї проводять торги з продажу нерухомості, активів банків-банкрутів, земельних ділянок та іншого майна. Система працює у форматі відкритих онлайн-аукціонів. Учасники подають цінові пропозиції через авторизовані майданчики, а результати торгів залишаються публічними.

У Нацбанку повідомили, що будівлі зазнали значних пошкоджень через російські атаки у 2024 році. Це вплинуло на ринкову вартість майна, однак попит на аукціоні все одно залишався високим.

Комплекс будівель, які продав НБУ за 93 мільйони гривень / Фото "Prozorro. Продажі"

Це – двадцята успішно реалізована угода з майном у 2026 році, яке Національний банк отримав у рахунок погашення боргів неплатоспроможних банків перед регулятором,

– прокоментував заступник голови НБУ Ярослав Матузка.

Також він заявив, що за неповні п'ять місяців Нацбанк продав власного та набутого майна більш ніж на 179 мільйонів гривень.

Що відомо про аукціон Укрпошти?

Як повідомив Олексій Кулеба, вже продали 13 тисяч квадратних метрів, а стартова вартість лотів становила близько 110 мільйонів гривень. Це близько 3% усього портфеля нерухомості Укрпошти. Серед лотів – від невеликих приміщень в селах на Закарпатті до великих будівель у містах.

Компанія розраховує зекономити понад 3 мільйони гривень на утриманні та податках щодо цих об'єктів. Додатково прогнозують прибуток у десятках мільйонів гривень.

Кошти від аукціонів, згідно з рішенням акціонера – Міністерства розвитку громад та територій, – одразу спрямують на інвестиції в основні фонди. Таким чином, об'єкти, які не приносили користі, замінять новими авто, поштоматами та сортувальними лініями.