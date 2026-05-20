Скільки коштує квадратний метр в Одесі?

Середня вартість квадратного метра у новобудовах Одеси зараз становить 51 500 гривень за квадратний метр, свідчать дані ЛУН.

Ціни суттєво відрізняються залежно від класу житла. Найдорожчим залишається преміумсегмент, де квадратний метр коштує в середньому 77 500 гривень. У бізнес-класі ціна становить 59 700 гривень за квадратний метр. У комфорт-класі квадратний метр продають у середньому за 39 400 гривень, а в економсегменті – за 31 000 гривень.

Найвищі ціни серед районів Одеси зафіксували у Приморському районі. Там квадратний метр у новобудовах коштує в середньому 66 400 гривень.

Водночас у Київському районі квадратний метр коштує значно дешевше – 48 700 гривень. У Пересипському районі середня вартість становить 38 800 гривень, а у Хаджибейському – 35 400 гривень за квадратний метр.

Яка вартість житла на вторинному ринку Одеси?

На вторинному ринку Одеси ціни також суттєво залежать від району та кількості кімнат. Найдорожчими залишаються квартири у Приморському районі, тоді як найдоступніше житло продають у Пересипському районі.

Середня вартість однокімнатних квартир:

Приморський район – 65 000 доларів;

Київський район – 50 000 доларів;

Хаджибейський район – 41 800 доларів;

Пересипський район – 32 000 доларів.

Двокімнатні квартири в Одесі коштують:

Приморський район – 86 000 доларів;

Київський район – 71 500 доларів;

Хаджибейський район – 62 000 доларів;

Пересипський район – 45 000 доларів.

Вартість трикімнатних квартир становить:

Приморський район – 138 000 доларів;

Київський район – 88 000 доларів;

Хаджибейський район – 72 000 доларів;

Пересипський район – 56 000 доларів.

Скільки коштує оренда квартири в Одесі?

Оренда однокімнатних квартир в Одесі найдорожча у Приморському районі, де медіанна вартість становить 17 000 гривень на місяць. У Хаджибейському та Київському районах таке житло здають у середньому за 10 000 гривень, а у Пересипському районі – за 8 000 гривень.

Двокімнатні квартири у Приморському районі коштують у середньому 20 000 гривень на місяць. У Хаджибейському та Київському районах оренда такого житла становить 12 000 гривень, а у Пересипському районі – 10 000 гривень.

Яке житло українці шукають найчастіше?

Фактично понад три чверті покупців орієнтуються на нерухомість до 60 тисяч доларів, свідчать результати опитування DIM.RIA. Також майже 26% респондентів обирають саме вторинний ринок.

На вторинному ринку в Одесі за таку суму реально купити однокімнатну квартиру у Київському, Хаджибейському чи Пересипському районах. У Приморському районі за такі гроші також можна знайти житло, однак вибір буде значно меншим.

До слова, як розповіла комерційна директорка будівельної компанії Маріанна Бігунець, попит на квартири з готовим ремонтом в Україні різко зріс і вже формує окремий сегмент ринку.

Якщо у 2023 році частка запитів на квартири з ремонтом становила 15 – 20%, то у 2025 році вона зросла до 40 – 50%.

Фактично йдеться не лише про оздоблення, а про передбачуваність бюджету, контрольованість строків і менший побутовий стрес,

– зазначила Маріанна Бігунець.

На якому поверсі краще купити житло?

Найзручнішими зазвичай вважають квартири між першим і передостаннім поверхами – тобто з третього по восьмий поверх. Вони залишаються найпопулярнішими й найдорожчими на ринку житла.

Квартири на першому поверсі зазвичай коштують дешевше, а в сучасних житлових комплексах іноді мають невелику терасу. Разом із тим нижні поверхи часто приносять більше побутових незручностей.