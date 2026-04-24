Яку нерухомість продала Укрпошта?
Як повідомив Олексій Кулеба, вже продали 13 тисяч квадратних метрів, а стартова вартість лотів становила близько 110 мільйонів гривень.
У результаті торгів вартість зросла майже у п'ять разів і Укрпошта змогла отримати понад 517 мільйонів гривень доходу.
Серед проданих і виставлених лотів – колишні сортувальні центри, виробничі будівлі та автобази. Частину цих об'єктів не використовують після оновлення логістики та переходу на сучасні сортувальні потужності.
Найдорожчим об'єктом став колишній сортувальний центр у Львові площею 5,6 тисячі квадратних метрів. Його стартова ціна становила 56,9 мільйона гривень. Водночас найдешевший лот – невелике приміщення на Закарпатті – оцінили у 408 тисяч гривень.
Укрпошта залишається життєво важливою для мільйонів українців, забезпечуючи доставку пенсій, соціальних виплат, ліків і товарів першої необхідності, зокрема в прифронтових та віддалених громадах. Додаткові ресурси в розвиток дозволять і надалі виконувати важливу соціальну функцію,
– зазначив Олексій Кулеба.
Що повідомлялося про аукціон Укрпошти раніше?
Ще взимку Укрпошта виставила на торги непрофільні активи, які не використовує у своїй роботі та не залучає до надання послуг. До переліку увійшли 20 об'єктів загальною площею 32,8 тисячі квадратних метрів, що становить близько 3% усієї нерухомості компанії.
На аукціони виставили об'єкти різного масштабу – від невеликих приміщень у селах до великих будівель у містах. Кошти від аукціонів, згідно з рішенням Міністерства розвитку громад та територій, одразу спрямують на інвестиції в основні фонди.
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський зазначав, що стартова вартість усіх об'єктів перевищувала 200 мільйонів гривень. Водночас у компанії очікують значно більший дохід завдяки конкуренції на торгах і підвищенню фінальних ставок.