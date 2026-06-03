Чи чекати стрибка цін на оренду житла у червні?

Найдорожча оренда квартир зосереджена в столиці України та кількох обласних центрах на Заході. Очікувати істотних цінових зрушень у червні не варто. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Дивіться також Дорожчі квартири й дешевше пальне: яких цін на бензин, продукти, долар і житло чекати в червні

Експертка зауважує, що логіка ринку оренди в Україні зазнала трансформацій у відповідь на воєнні виклики, тож критерієм для вибору квартири стає стійкість до кризових умов. Вартість наймання житла на рівні з локацією дедалі більше визначає наявність:

генератора;

резервного живлення;

укриття;

автономності;

якісного інтернету.

За словами Вікторії Берещак, у червні додатковим фактором активності на ринку можуть стати сезонний рух студентів, релокацій, а також підготовка частини сімей до осені.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості Різкого стрибка цін наразі ринок не демонструє, скоріше йдеться про збереження високого рівня вартості в ліквідних локаціях.

Порівняно з 2022 – 2023 роками значно зросла прагматичність орендарів, тож вони довше обирають житло й уважніше рахують бюджет, а також частіше торгуються та порівнюють умови.

Які ціни на оренду квартир у великих містах України?

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак зазначає, що в Києві оренда однокімнатної квартири нині в середньому коштує 400 – 600 доларів на місяць (близько 18 – 26 тисяч гривень). Ціна варіюється залежно від району, класу житла та автономності будинку. У нових і якісних житлових комплексах бізнес-класу орендні ставки часто стартують від 800 – 1 000 доларів. За рівнем цін до столиці наближаються Ужгород та Івано-Франківськ.

Після хвиль внутрішньої міграції тут сформувався стабільно дорогий ринок. Якісна однокімнатна квартира часто коштує 400 – 650 доларів на місяць, що вже зіставно з окремими районами столиці,

– каже Вікторія Берещак.

Однією з найдорожчих залишається оренда квартири у Львові. "Однокімнатки" в новому житловому фонді здають по 500 – 800 доларів на місяць (орієнтовно 22 – 44 тисячі гривень), а в деяких комплексах бізнес-класу й дорожче.

Дещо нижчі ціни фіксують у Дніпрі: середня вартість найму однокімнатної квартири там коливається в межах 250 – 450 доларів (близько 11 – 18 тисяч гривень). Попит на житло підтримують переїзд населення з прифронтових територій, релокований бізнес та економічна активність міста.

У Харкові, за спостереженнями оглядачки, попит залишається стриманим з огляду на безпекові ризики. "Однокімнатки" в місті часто здають за ціною в діапазоні 220 – 340 доларів на місяць (близько 10 – 15 тисяч гривень).

Ринок оренди в Одесі є більш сезонним. У червні попит традиційно активізується на житло біля моря та на короткострокову оренду. Середні ціни на однокімнатні квартири коливаються в межах 300 – 560 доларів.

Зауважте! У прибережних локаціях Одеси ціни на оренду можуть бути вищими.

Де найбільше зріс попит на оренду квартир?

У травні найбільше зростання попиту на оренду квартир в Україні зафіксували в західних областях. Лідером стала Львівщина, де інтерес до оренди зріс на 58% порівняно з початком року.

Найвищу динаміку також показали Закарпаття, де попит збільшився на 45%, та Івано-Франківщина з показником +39%.

Водночас у частині областей попит на оренду скоротився. Найпомітнішим стало падіння інтересу на 31% у Запорізькій області, а також на 26% – у Чернігівській та Херсонській областях.