Де найбільше зріс попит на оренду житла

Про ситуацію на ринку оренди житла 24 Каналу розповіли експерти.

Попит на оренду квартир в Україні після зимового періоду дещо зріс, однак поки залишається відносно рівним, адже високий сезон ще не розпочався.

Водночас у травні порівняно з початком року найбільше зростання попиту на оренду фіксують саме у західних областях. Лідером стала Львівська область, де інтерес до оренди зріс на 58%.

До регіонів із найвищою динамікою також увійшли Закарпатська область із показником +45% та Івано-Франківська область, де попит збільшився на 39%.

У DIM.RIA зазначають, що сегмент оренди залишається найбільш чутливим до зовнішніх факторів – сезонності, безпекової ситуації, обстрілів, блекаутів та внутрішньої міграції населення.

Водночас у частині регіонів попит на оренду, навпаки, скоротився. Найпомітніше падіння інтересу зафіксували у Запорізькій області (-31%), а також у Чернігівській та Херсонській областях (по -26%).

Де оренда подорожчала найбільше

Попри неоднорідну ситуацію з попитом, в окремих регіонах України орендне житло за рік суттєво подорожчало. Найбільше зростання цін на однокімнатні квартири зафіксували в Харківській області (+63%), Тернопільській (+33%) та Миколаївській (+30%).

У сегменті двокімнатних квартир найстрімкіше зростали ціни в Харківській області (+136%), Запорізькій (+88%), Закарпатській (+47%) та Івано-Франківській (+31%).

Серед трикімнатних квартир найбільше подорожчання було в Харківській області (+81%), Черкаській (+67%), Полтавській (+50%) та Закарпатській (+47%). Також суттєве зростання цін зафіксували у Київській області без урахування столиці (+44%).

Як пояснює експерт з нерухомості Віталій Лавриненко, така динаміка частково пов'язана з низькою базою порівняння. Минулого року ринок оренди в окремих прифронтових регіонах був доволі слабким, тому навіть часткове відновлення попиту зараз дає помітне зростання цін у відсотковому вимірі.

Як змінюватимуться ціни на житло в Україні

Перед літом 2026 року ринок нерухомості України залишається нерівномірним: найактивнішими є західні та частина центральних регіонів, де безпекова ситуація відносно стабільна. Попит на купівлю житла поступово зростає, а найбільший інтерес спостерігається до приватних будинків та невеликих квартир.

Львівщина стала лідером за темпами зростання цін на новобудови: вартість квадратного метра тут уже наблизилася до київських показників. Найшвидше житло дорожчає також в Івано-Франківській та Тернопільській областях, де зберігається високий попит.

На вторинному ринку найбільше зростають ціни на одно- та двокімнатні квартири, а важливим драйвером попиту надалі залишається державна програма "єОселя".