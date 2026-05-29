Якою буде максимальна ставка податку?

Ставку податку на нерухомість встановлюють місцеві ради, пише 24 Канал.

Водночас Податковий кодекс обмежує її розмір – не більше ніж 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр понад пільгову площу. Для розрахунку податку у 2026 році врахують мінімальну зарплату станом на 1 січня 2025 року. На той момент вона становила 8 тисяч гривень.

Тому максимальна ставка податку – 120 гривень за квадратний метр. Водночас конкретний розмір платежу залежатиме від рішення місцевої влади, адже громади можуть встановлювати нижчі ставки.

Хто повинен сплачувати податок?

Податок нараховують лише на площу, яка перевищує встановлені законом ліміти. Для квартир неоподатковувана площа становить 60 квадратних метрів. Для житлових будинків ліміт складає 120 квадратних метрів.

Якщо людина володіє і квартирою, і будинком, неоподатковувана площа збільшується до 180 квадратних метрів. Під час розрахунку враховують загальну площу нерухомості. Власники житла, площа якого не перевищує ці норми, податок не сплачують.

Як розрахувати суму платежу?

Розмір податку залежить від кількості квадратних метрів понад пільговий ліміт. Чим більшою є площа перевищення, тим більшою буде сума до сплати.

Наприклад, якщо квартира має площу 70 квадратних метрів, податок нарахують на 10 квадратних метрів понад норму. За максимальної ставки власник такого житла заплатить 1 200 гривень. Якщо площа квартири – 100 квадратних метрів, власнику доведеться сплатити за 40 квадратних метрів, тобто 4 800 гривень.

Окрім цього, для великої нерухомості діє додатковий фіксований платіж. Власники квартир площею понад 300 квадратних метрів або будинків площею понад 500 квадратних метрів повинні щороку додатково сплачувати 25 тисяч гривень.

Коли потрібно сплатити податок?

Податкова служба надсилає повідомлення з розрахованою сумою до 1 липня – поштою або в електронному кабінеті платника. Після отримання платіжки є 60 днів для оплати, зазначають у Головному управлінні ДПС у Донецькій області. Якщо цей строк пропустити, застосовуються штрафи. Якщо затримка перевищує 90 днів, додатково нараховується пеня, яка обчислюється щоденно.

Чому можуть нарахувати податок одразу за три роки?

Інформація про нерухомість іноді потрапляє до податкової із запізненням або обробляється не одразу. У такому разі власник може отримати рахунок одразу за кілька років. Фактично це означає, що замість одного платежу людина одразу бачить суму за два або три роки. Водночас відсутність повідомлення звільняє від штрафів і пені.