Какой будет максимальная ставка налога?

Ставку налога на недвижимость устанавливают местные советы, пишет 24 Канал.

В то же время Налоговый кодекс ограничивает ее размер – не более чем 1,5% от минимальной заработной платы за каждый квадратный метр сверх льготной площади. Для расчета налога в 2026 году учтут минимальную зарплату по состоянию на 1 января 2025 года. На тот момент она составляла 8 тысяч гривен.

Поэтому максимальная ставка налога – 120 гривен за квадратный метр. В то же время конкретный размер платежа будет зависеть от решения местных властей, ведь общины могут устанавливать более низкие ставки.

Кто должен платить налог?

Налог начисляют только на площадь, которая превышает установленные законом лимиты. Для квартир необлагаемая площадь составляет 60 квадратных метров. Для жилых домов лимит составляет 120 квадратных метров.

Если человек владеет и квартирой, и домом, необлагаемая площадь увеличивается до 180 квадратных метров. Во время расчета учитывают общую площадь недвижимости. Владельцы жилья, площадь которого не превышает эти нормы, налог не платят.

Как рассчитать сумму платежа?

Размер налога зависит от количества квадратных метров сверх льготного лимита. Чем больше площадь превышения, тем больше будет сумма к уплате.

Например, если квартира имеет площадь 70 квадратных метров, налог начислят на 10 квадратных метров сверх нормы. При максимальной ставке владелец такого жилья заплатит 1 200 гривен. Если площадь квартиры – 100 квадратных метров, владельцу придется заплатить за 40 квадратных метров, то есть 4 800 гривен.

Кроме этого, для большой недвижимости действует дополнительный фиксированный платеж. Владельцы квартир площадью более 300 квадратных метров или домов площадью более 500 квадратных метров должны ежегодно дополнительно платить 25 тысяч гривен.

Когда нужно уплатить налог?

Налоговая служба направляет уведомление с рассчитанной суммой до 1 июля – по почте или в электронном кабинете плательщика. После получения платежки есть 60 дней для оплаты, отмечают в Главном управлении ГНС в Донецкой области. Если этот срок пропустить, применяются штрафы. Если задержка превышает 90 дней, дополнительно начисляется пеня, которая исчисляется ежедневно.

Почему могут начислить налог сразу за три года?

Информация о недвижимости иногда попадает в налоговую с опозданием или обрабатывается не сразу. В таком случае владелец может получить счет сразу за несколько лет. Фактически это означает, что вместо одного платежа человек сразу видит сумму за два или три года. В то же время отсутствие уведомления освобождает от штрафов и пени.