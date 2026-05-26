Когда подаренную квартиру могут забрать обратно?

Само по себе желание дарителя вернуть жилье не является основанием для расторжения договора, объясняют в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета.

Если квартиру передали добровольно и все документы оформили надлежащим образом, отменить соглашение только из-за изменения отношений между сторонами невозможно.

Однако Гражданский кодекс Украины предусматривает ситуации, когда дарение могут аннулировать через суд. Одним из таких оснований является умышленное преступление одаренного против дарителя или его близких родственников. Если вину докажут, бывший владелец имеет право требовать возврата недвижимости.

Основанием для отмены договора также может стать угроза безвозвратной утраты имущества. Речь идет о случаях, когда новый владелец небрежно обращается с квартирой, из-за чего она может быть повреждена или уничтожена.

Отдельно закон защищает имущество, которое имеет культурную или историческую ценность. Если из-за действий одаренного существует риск потери такого объекта, договор дарения могут расторгнуть.

Подать иск об отмене дарения могут и наследники дарителя. Это возможно в случаях, когда законные основания для обжалования договора возникли еще при жизни владельца жилья.

Почему после продажи жилья вернуть его сложнее?

Юристы объясняют, что ситуация существенно усложняется, если одаренный уже продал квартиру другому человеку. В таком случае шансы вернуть недвижимость значительно уменьшаются, особенно если новый покупатель официально оформил право собственности.

Для обращения в суд по делам о расторжении договора дарения действует исковая давность. Обычно она составляет один год. Если этот срок пропустить без уважительных причин, суд может отказать в удовлетворении иска.

В случае отмены договора квартира должна быть возвращена дарителю в натуре. Это означает, что возвращается именно тот объект недвижимости, который был предметом дарения, в состоянии на момент рассмотрения дела.

Когда даритель может отказаться передавать квартиру?

Иногда договор дарения заключают с отложенной передачей имущества. В такой ситуации даритель имеет право отказаться от выполнения сделки, если после ее подписания его имущественное положение существенно ухудшилось.

Причиной могут быть серьезные проблемы со здоровьем, потеря работы или другие обстоятельства, которые повлияли на финансовое положение человека. В то же время лицо, которому должны были подарить квартиру, также может отказаться от подарка до момента его принятия.

Чем отличается дарственная от завещания?

Дарственная и завещание одинаково передают недвижимость другому человеку, однако работают эти механизмы по-разному. Если подписать договор дарения, квартира или дом сразу переходят в собственность одаряемого. В случае с завещанием наследник получает имущество только после смерти владельца.

Завещание можно изменить или отменить в любой момент. Кроме того, закон определяет круг наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если их не указали в документе.