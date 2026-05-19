Что такое договор дарения?

Как отмечает Министерство юстиции, договором дарения является документ, подтверждающий безвозмездную передачу имущества другому человеку.

Дарственную можно оформить как на близкого родственника, так и на постороннее лицо. После подписания договора и государственной регистрации предыдущий владелец фактически теряет права на недвижимость.

Передать право собственности на имущество можно как сразу, так и в будущем с прописанными условиями для наступления подарка (свадьба, рождение ребенка и т.д.). В любом случае квартира или дом передаются одариваемому безвозмездно, без ожидания чего-то взамен,

– объясняет директор АН "Маяк" Мила Глушак.

Чем отличается дарственная от завещания?

Дарственная и завещание одинаково передают недвижимость другому человеку, однако работают эти механизмы по-разному. Если подписать договор дарения, квартира или дом сразу переходят в собственность одаряемого. В случае с завещанием наследник получает имущество только после смерти владельца.

Завещание можно изменить или отменить в любой момент. Кроме того, закон определяет круг наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если их не указали в документе.

С дарственной ситуация сложнее. После переоформления жилья вернуть его обратно без суда практически невозможно, а другие родственники уже не могут претендовать на подаренную квартиру или дом.

Важно! Юристы также предостерегают от попыток скрыть продажу недвижимости под видом дарения. Если в суде докажут, что стороны фактически заключили договор купли-продажи, такую сделку могут признать недействительной.

Рискованной может быть и ситуация, когда человек дарит единственное жилье постороннему лицу. После оформления документов бывший владелец теряет право распоряжаться квартирой и не может самостоятельно отменить сделку.

Как оформить договор дарения?

Оформление дарственной происходит через нотариуса по месту регистрации одной из сторон или по месту расположения недвижимости. Для подписания договора даритель и одаряемый должны присутствовать лично.

Чтобы оформить дарение, надо иметь:

документ, подтверждающий право собственности;

технический паспорт на жилье;

документ об оценке недвижимости;

справка о зарегистрированных лицах;

письменное согласие второго супруга, если квартиру приобрели в браке;

разрешение органов опеки, если среди владельцев или зарегистрированных лиц есть дети.

В некоторых случаях нотариус также может попросить дополнительные документы, если возникают вопросы относительно права собственности или состава зарегистрированных жильцов. После проверки документов нотариус удостоверяет соглашение и регистрирует нового владельца в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Какие основные расходы при оформлении дарственной?

Оформление дарственной может стоить несколько тысяч гривен, ведь кроме нотариуса придется оплатить оценку жилья и государственные платежи.

Основные расходы обычно это:

Нотариальные услуги. Цена зависит от стоимости квартиры и сложности договора, обычно от 4 500 гривен.

Цена зависит от стоимости квартиры и сложности договора, обычно от 4 500 гривен. Государственная пошлина. Оплачивается за регистрацию права собственности. Сумма может меняться в зависимости от стоимости квартиры.

Оплачивается за регистрацию права собственности. Сумма может меняться в зависимости от стоимости квартиры. Оценка имущества. Нужна для определения базы налогообложения. Стоимость оценки – 1 000 гривен, может увеличиться в зависимости от типа и размера квартиры.

Сумма налогов зависит от того, кому именно дарят жилье:

Налоги не платят , если квартиру дарят родственникам первой степени родства, то есть родителям, детям или мужу или жене.

, если квартиру дарят родственникам первой степени родства, то есть родителям, детям или мужу или жене. 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора – если одаренный является другим родственником или посторонним лицом.

– если одаренный является другим родственником или посторонним лицом. 18% НДФЛ и 5% военного сбора – если одаренный не является гражданином Украины.

Оплачивает ли новый владелец долги за коммунальные услуги?

Автоматически долги не переходят к новому владельцу только из-за факта дарения жилья. Однако на практике коммунальные предприятия могут требовать погашения задолженности или отказывать в переоформлении лицевых счетов до полного расчета.

Поэтому перед оформлением дарственной стоит взять справки об отсутствии долгов и проверить все платежи за квартиру или дом. Такая проверка помогает избежать конфликтов после переоформления недвижимости.