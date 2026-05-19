Что такое договор дарения?
Как отмечает Министерство юстиции, договором дарения является документ, подтверждающий безвозмездную передачу имущества другому человеку.
Смотрите также При покупке жилья украинцы теряют тысячи гривен: кто может не платить 1%
Дарственную можно оформить как на близкого родственника, так и на постороннее лицо. После подписания договора и государственной регистрации предыдущий владелец фактически теряет права на недвижимость.
Передать право собственности на имущество можно как сразу, так и в будущем с прописанными условиями для наступления подарка (свадьба, рождение ребенка и т.д.). В любом случае квартира или дом передаются одариваемому безвозмездно, без ожидания чего-то взамен,
– объясняет директор АН "Маяк" Мила Глушак.
Чем отличается дарственная от завещания?
Дарственная и завещание одинаково передают недвижимость другому человеку, однако работают эти механизмы по-разному. Если подписать договор дарения, квартира или дом сразу переходят в собственность одаряемого. В случае с завещанием наследник получает имущество только после смерти владельца.
Завещание можно изменить или отменить в любой момент. Кроме того, закон определяет круг наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если их не указали в документе.
С дарственной ситуация сложнее. После переоформления жилья вернуть его обратно без суда практически невозможно, а другие родственники уже не могут претендовать на подаренную квартиру или дом.
Важно! Юристы также предостерегают от попыток скрыть продажу недвижимости под видом дарения. Если в суде докажут, что стороны фактически заключили договор купли-продажи, такую сделку могут признать недействительной.
Рискованной может быть и ситуация, когда человек дарит единственное жилье постороннему лицу. После оформления документов бывший владелец теряет право распоряжаться квартирой и не может самостоятельно отменить сделку.
Как оформить договор дарения?
Оформление дарственной происходит через нотариуса по месту регистрации одной из сторон или по месту расположения недвижимости. Для подписания договора даритель и одаряемый должны присутствовать лично.
Чтобы оформить дарение, надо иметь:
- документ, подтверждающий право собственности;
- технический паспорт на жилье;
- документ об оценке недвижимости;
- справка о зарегистрированных лицах;
- письменное согласие второго супруга, если квартиру приобрели в браке;
- разрешение органов опеки, если среди владельцев или зарегистрированных лиц есть дети.
В некоторых случаях нотариус также может попросить дополнительные документы, если возникают вопросы относительно права собственности или состава зарегистрированных жильцов. После проверки документов нотариус удостоверяет соглашение и регистрирует нового владельца в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
Какие основные расходы при оформлении дарственной?
Оформление дарственной может стоить несколько тысяч гривен, ведь кроме нотариуса придется оплатить оценку жилья и государственные платежи.
Основные расходы обычно это:
- Нотариальные услуги. Цена зависит от стоимости квартиры и сложности договора, обычно от 4 500 гривен.
- Государственная пошлина. Оплачивается за регистрацию права собственности. Сумма может меняться в зависимости от стоимости квартиры.
- Оценка имущества. Нужна для определения базы налогообложения. Стоимость оценки – 1 000 гривен, может увеличиться в зависимости от типа и размера квартиры.
Сумма налогов зависит от того, кому именно дарят жилье:
- Налоги не платят, если квартиру дарят родственникам первой степени родства, то есть родителям, детям или мужу или жене.
- 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора – если одаренный является другим родственником или посторонним лицом.
- 18% НДФЛ и 5% военного сбора – если одаренный не является гражданином Украины.
Оплачивает ли новый владелец долги за коммунальные услуги?
Автоматически долги не переходят к новому владельцу только из-за факта дарения жилья. Однако на практике коммунальные предприятия могут требовать погашения задолженности или отказывать в переоформлении лицевых счетов до полного расчета.
Поэтому перед оформлением дарственной стоит взять справки об отсутствии долгов и проверить все платежи за квартиру или дом. Такая проверка помогает избежать конфликтов после переоформления недвижимости.