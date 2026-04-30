Коли надходить повідомлення про податок?

Податкова служба надсилає повідомлення-рішення до 1 липня року, що настає після звітного, пише юридична компанія YANKIV.

У 2026 році українці сплачують податок за попередній рік, а сам документ можуть отримати поштою або в електронному кабінеті.

Після отримання квитанції власник має 60 днів на оплату, зазначають у Головному управлінні ДПС у Донецькій області. Порушення цього строку тягне за собою штраф:

до 30 календарних днів – 5% від суми боргу;

понад 30 днів – 10% від суми боргу.

Крім штрафу, на борг нараховується пеня – щоденна доплата за прострочення. Вона починає діяти після 90 днів від граничного строку сплати.

Суми податку формуються автоматично на основі державних реєстрів. Якщо дані про житло вже внесені, нарахування відбудеться незалежно від того, чи людина отримала повідомлення вчасно.

Чому можуть нарахувати податок одразу за три роки?

Інформація про нерухомість іноді потрапляє до податкової із запізненням або обробляється не одразу. У такому разі власник може отримати рахунок одразу за кілька років.

Йдеться про період до 1 095 днів. Якщо податок не сплачували у попередні роки через відсутність повідомлення, ці суми не зникають. Їх об'єднують в одну платіжку, і це відповідає чинним правилам.

Важливо! Фактично це означає, що замість одного платежу людина одразу бачить суму за два або три роки. Водночас відсутність повідомлення звільняє від штрафів і пені.

Як перевірити суму і що робити при помилках?

Якщо повідомлення не надійшло, варто самостійно перевірити інформацію щодо податку на нерухомість через державні сервіси. Найбільше даних дає Електронний кабінет платника податків.

Неточності також можливі. Податкова може врахувати неправильну площу або не застосувати пільги, зокрема не відняти неоподатковувані 60 квадратних метрів для квартир.

У разі помилки власник може звернутися до податкової для звірки даних і перерахунку. Для цього потрібно надати документи, що підтверджують право власності та характеристики житла.