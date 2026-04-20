Коли потрібно звіритися з ДПС?

Найчастішою причиною помилок у платіжках стають помилки в характеристиках житла, пише юридична компанія YANKIV.

Дивіться також Чи можна виписати людину з ордера на квартиру: що потрібно довести у суді

У документі можуть вказати більшу площу, інший тип об'єкта або некоректну частку у власності, і це напряму впливає на суму податку.

Ще одна поширена ситуація – податок нарахували на житло, яке вже продане. Так трапляється, коли дані в реєстрах оновлюються із затримкою, тому інформацію доводиться уточнювати самостійно через податкову.

Окремо варто перевірити нарахування, якщо не враховані пільги. Наприклад, коли площа житла підпадає під неоподатковувану норму, але у платіжці це не відображено.

Також звернутися до ДПС варто, якщо об'єкт з'явився у власності нещодавно або, навпаки, повідомлення взагалі не надійшло.

Як перевірити правильність податку?

У 2026 році перевірити нарахування можна онлайн. Найповніші дані доступні в електронному кабінеті платника податків, де відображаються всі об'єкти, суми до сплати, переплати та борги, пише Державна податкова служба.

Додатково можна скористатися застосунками "Дія" або "Моя податкова". Вони дають змогу швидко перевірити, чи є заборгованість і чи збігаються дані з реальними характеристиками житла.

Важливо! У повідомленні-рішенні податкова вказує ключові параметри – площу, адресу об'єкта і суму податку. Саме ці дані потрібно звірити з документами на нерухомість. Якщо є розбіжності, варто подати заяву на звірку.

Що змінюється після звірки даних?

Після перевірки податкова може перерахувати суму. Якщо підтвердиться помилка, нарахування зменшать або скасують для конкретного об'єкта. Якщо ж у даних були неточності на користь власника, суму можуть донарахувати.

Яку суму доведеться заплатити у 2026 році?