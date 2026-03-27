Хто має сплачувати податок на нерухомість?

Платниками податку є власники житлової нерухомості, площа якої перевищує пільгові норми, повідомляє 24 Канал.

Тобто сплачувати податок треба, якщо:

площа квартири – понад 60 квадратних метрів;

площа будинку – понад 120 квадратних метрів;

якщо є і квартира, і будинок – понад 180 квадратних метрів.

При цьому враховується загальна площа об'єкта, а не лише житлова, зазначається у статті 266 ПКУ. Якщо житло не перевищує ці показники, податок не нараховують.

Також пільги можуть діяти для окремих категорій громадян або для нерухомості, що розташована на ТОТ, зазначають у Головному управління ДПС у Запорізькій області.

Яку суму доведеться заплатити у 2026 році?

Розмір податку визначають місцеві ради, але ставка не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за квадратний метр. У 2026 році це орієнтовно до 120 гривень за квадрат понад норму.

Сума формується залежно від площі житла. Наприклад:

квартира 80 квадратних метрів – оподатковуються 20 квадратів, близько 2 400 гривень;

квартира 100 квадратних метрів – приблизно 4 800 гривень;

будинок 150 квадратних метрів – близько 3 600 гривень.

Для великої нерухомості передбачений додатковий платіж. Якщо площа квартири перевищує 300 квадратних метрів або будинку – 500 квадратних метрів, щороку додається ще 25 тисяч гривень.

Коли потрібно сплатити податок?

У 2026 році власники сплачують податок за 2025 рік. Податкова служба надсилає повідомлення з розрахованою сумою до 1 липня – поштою або в електронному кабінеті платника.

Після отримання платіжки є 60 днів для оплати, зазначають у Головному управлінні ДПС у Донецькій області. Якщо цей строк пропустити, застосовуються штрафи:

до 30 днів прострочення – 5% від суми;

понад 30 днів – 10%.

Якщо затримка перевищує 90 днів, додатково нараховується пеня, яка обчислюється щоденно.

Чому у платіжках виникають помилки?

Податкові повідомлення формуються на основі державних реєстрів, але ці дані не завжди оновлюються вчасно. Через це у платіжках можуть з'являтися неправильні суми або навіть зайві об'єкти, повідомляє Державна податкова служба.

Якщо сума у повідомленні викликає сумніви, її не варто оплачувати одразу. Спочатку потрібно звернутися до податкової служби для звірки даних.