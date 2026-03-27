Хто має сплачувати податок на нерухомість?
Платниками податку є власники житлової нерухомості, площа якої перевищує пільгові норми, повідомляє 24 Канал.
Тобто сплачувати податок треба, якщо:
- площа квартири – понад 60 квадратних метрів;
- площа будинку – понад 120 квадратних метрів;
- якщо є і квартира, і будинок – понад 180 квадратних метрів.
При цьому враховується загальна площа об'єкта, а не лише житлова, зазначається у статті 266 ПКУ. Якщо житло не перевищує ці показники, податок не нараховують.
Також пільги можуть діяти для окремих категорій громадян або для нерухомості, що розташована на ТОТ, зазначають у Головному управління ДПС у Запорізькій області.
Яку суму доведеться заплатити у 2026 році?
Розмір податку визначають місцеві ради, але ставка не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за квадратний метр. У 2026 році це орієнтовно до 120 гривень за квадрат понад норму.
Сума формується залежно від площі житла. Наприклад:
- квартира 80 квадратних метрів – оподатковуються 20 квадратів, близько 2 400 гривень;
- квартира 100 квадратних метрів – приблизно 4 800 гривень;
- будинок 150 квадратних метрів – близько 3 600 гривень.
Для великої нерухомості передбачений додатковий платіж. Якщо площа квартири перевищує 300 квадратних метрів або будинку – 500 квадратних метрів, щороку додається ще 25 тисяч гривень.
Коли потрібно сплатити податок?
У 2026 році власники сплачують податок за 2025 рік. Податкова служба надсилає повідомлення з розрахованою сумою до 1 липня – поштою або в електронному кабінеті платника.
Після отримання платіжки є 60 днів для оплати, зазначають у Головному управлінні ДПС у Донецькій області. Якщо цей строк пропустити, застосовуються штрафи:
- до 30 днів прострочення – 5% від суми;
- понад 30 днів – 10%.
Якщо затримка перевищує 90 днів, додатково нараховується пеня, яка обчислюється щоденно.
Чому у платіжках виникають помилки?
Податкові повідомлення формуються на основі державних реєстрів, але ці дані не завжди оновлюються вчасно. Через це у платіжках можуть з'являтися неправильні суми або навіть зайві об'єкти, повідомляє Державна податкова служба.
Якщо сума у повідомленні викликає сумніви, її не варто оплачувати одразу. Спочатку потрібно звернутися до податкової служби для звірки даних.