Чому у платіжках виникають помилки?

Податкові повідомлення формуються на основі державних реєстрів, але ці дані не завжди оновлюються вчасно. Через це у платіжках можуть з'являтися неправильні суми або навіть зайві об'єкти, повідомляє Державна податкова служба.

Серед типових причин:

застаріла інформація про площу житла або частку власності;

невраховані пільги;

помилки у періоді володіння нерухомістю;

нарахування податку на вже продане майно.

У результаті власники можуть отримати платіжки за об'єкти, які їм уже не належать, або з некоректно визначеною площею. Це прямо впливає на суму податку і може збільшувати її.

Також відсутність паперового повідомлення не звільняє від сплати податку. Якщо об'єкт є у реєстрі, податкове зобов'язання виникає незалежно від того, чи отримав власник повідомлення.

Куди звертатися, якщо виявили помилку?

Якщо сума у повідомленні викликає сумніви, її не варто оплачувати одразу. Спочатку потрібно звернутися до податкової служби для звірки даних, пише Головне управління ДПС у Черкаській області.

Звернутися можна до територіального органу ДПС за місцем реєстрації. Там перевіряють інформацію про об'єкти нерухомості, їхню площу, частку у власності та право на пільги.

Подати заяву треба:

через електронний кабінет платника;

особисто у податковій;

поштою з копіями документів.

У заяві потрібно вказати, які саме дані є неправильними, і додати документи, що це підтверджують. Після перевірки податкова проводить перерахунок, а попереднє повідомлення скасовують і надсилають нове з правильною сумою.

Які строки оплати й що буде за прострочення?