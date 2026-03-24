Чому у платіжках виникають помилки?
Податкові повідомлення формуються на основі державних реєстрів, але ці дані не завжди оновлюються вчасно. Через це у платіжках можуть з'являтися неправильні суми або навіть зайві об'єкти, повідомляє Державна податкова служба.
Серед типових причин:
- застаріла інформація про площу житла або частку власності;
- невраховані пільги;
- помилки у періоді володіння нерухомістю;
- нарахування податку на вже продане майно.
У результаті власники можуть отримати платіжки за об'єкти, які їм уже не належать, або з некоректно визначеною площею. Це прямо впливає на суму податку і може збільшувати її.
Також відсутність паперового повідомлення не звільняє від сплати податку. Якщо об'єкт є у реєстрі, податкове зобов'язання виникає незалежно від того, чи отримав власник повідомлення.
Куди звертатися, якщо виявили помилку?
Якщо сума у повідомленні викликає сумніви, її не варто оплачувати одразу. Спочатку потрібно звернутися до податкової служби для звірки даних, пише Головне управління ДПС у Черкаській області.
Звернутися можна до територіального органу ДПС за місцем реєстрації. Там перевіряють інформацію про об'єкти нерухомості, їхню площу, частку у власності та право на пільги.
Подати заяву треба:
- через електронний кабінет платника;
- особисто у податковій;
- поштою з копіями документів.
У заяві потрібно вказати, які саме дані є неправильними, і додати документи, що це підтверджують. Після перевірки податкова проводить перерахунок, а попереднє повідомлення скасовують і надсилають нове з правильною сумою.
Які строки оплати й що буде за прострочення?
Після отримання податкового повідомлення власник має 60 днів для сплати податку на нерухомість. Відлік починається з моменту вручення документа або його появи в електронному кабінеті.
Якщо платіж прострочити, нараховуються штрафи. За затримку до 90 днів доведеться сплатити 5% від суми боргу, а понад цей термін – 10%. Додатково нараховується пеня.