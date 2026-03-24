Почему в платежках возникают ошибки?

Налоговые уведомления формируются на основе государственных реестров, но эти данные не всегда обновляются вовремя. Из-за этого в платежках могут появляться неправильные суммы или даже лишние объекты, сообщает Государственная налоговая служба.

Смотрите также Семью с детьми могут выселить даже с пропиской: в каких случаях

Среди типичных причин:

устаревшая информация о площади жилья или доле собственности;

неучтенные льготы;

ошибки в периоде владения недвижимостью;

начисление налога на уже проданное имущество.

В результате владельцы могут получить платежки за объекты, которые им уже не принадлежат, или с некорректно определенной площадью. Это прямо влияет на сумму налога и может увеличивать ее.

Также отсутствие бумажного уведомления не освобождает от уплаты налога. Если объект есть в реестре, налоговое обязательство возникает независимо от того, получил ли владелец уведомление.

Куда обращаться, если обнаружили ошибку?

Если сумма в уведомлении вызывает сомнения, ее не стоит оплачивать сразу. Сначала нужно обратиться в налоговую службу для сверки данных, пишет Главное управление ГНС в Черкасской области.

Обратиться можно в территориальный орган ГНС по месту регистрации. Там проверяют информацию об объектах недвижимости, их площадь, долю в собственности и право на льготы.

Подать заявление надо:

через электронный кабинет плательщика;

лично в налоговой;

по почте с копиями документов.

В заявлении нужно указать, какие именно данные являются неправильными, и добавить документы, что это подтверждают. После проверки налоговая проводит перерасчет, а предыдущее уведомление отменяют и присылают новое с правильной суммой.

Какие сроки оплаты и что будет за просрочку?