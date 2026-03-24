Почему в платежках возникают ошибки?
Налоговые уведомления формируются на основе государственных реестров, но эти данные не всегда обновляются вовремя. Из-за этого в платежках могут появляться неправильные суммы или даже лишние объекты, сообщает Государственная налоговая служба.
Среди типичных причин:
- устаревшая информация о площади жилья или доле собственности;
- неучтенные льготы;
- ошибки в периоде владения недвижимостью;
- начисление налога на уже проданное имущество.
В результате владельцы могут получить платежки за объекты, которые им уже не принадлежат, или с некорректно определенной площадью. Это прямо влияет на сумму налога и может увеличивать ее.
Также отсутствие бумажного уведомления не освобождает от уплаты налога. Если объект есть в реестре, налоговое обязательство возникает независимо от того, получил ли владелец уведомление.
Куда обращаться, если обнаружили ошибку?
Если сумма в уведомлении вызывает сомнения, ее не стоит оплачивать сразу. Сначала нужно обратиться в налоговую службу для сверки данных, пишет Главное управление ГНС в Черкасской области.
Обратиться можно в территориальный орган ГНС по месту регистрации. Там проверяют информацию об объектах недвижимости, их площадь, долю в собственности и право на льготы.
Подать заявление надо:
- через электронный кабинет плательщика;
- лично в налоговой;
- по почте с копиями документов.
В заявлении нужно указать, какие именно данные являются неправильными, и добавить документы, что это подтверждают. После проверки налоговая проводит перерасчет, а предыдущее уведомление отменяют и присылают новое с правильной суммой.
Какие сроки оплаты и что будет за просрочку?
После получения налогового уведомления у владельца есть 60 дней для уплаты налога на недвижимость. Отсчет начинается с момента вручения документа или его появления в электронном кабинете.
Если платеж просрочить, начисляются штрафы. За задержку до 90 дней придется оплатить 5% от суммы долга, а свыше этого срока – 10%. Дополнительно начисляется пеня.