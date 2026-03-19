Когда семью с детьми могут выселить?

Выселение возможно в случае смены собственника жилья, например после продажи квартиры, отмечается в Жилищном кодексе.

В таком случае новый владелец должен обратиться в суд, чтобы прекратить право пользования жильем предыдущих жителей.

Основанием также может быть отсутствие ребенка по месту регистрации более одного года без уважительных причин. Тогда суд может признать, что право пользования жильем утрачено.

Отдельно учитывают поведение жильцов. Если они систематически нарушают правила общежития, создают опасность для других или портят имущество, это может стать аргументом для выселения после рассмотрения дела в суде.

Ситуации с ипотекой или долгами также рассматривают отдельно. Переход жилья к кредитору не означает автоматического выселения, и решение принимается с учетом обстоятельств конкретного дела.

Могут ли выселить без другого жилья?

Суд оценивает, имеет ли семья другое место для проживания и не ухудшатся ли условия для ребенка, отмечается в Законе Украины. Если альтернативного жилья нет, решение о выселении могут отложить или не принять.

Важно! В делах, связанных с ипотекой, это имеет особое значение. Даже после перехода права собственности суд проверяет, не останется ли ребенок без жилья. Также учитывают фактическое проживание ребенка. Если он постоянно проживает в квартире, суды чаще становятся на сторону семьи.

Какую роль играют органы опеки?

Решение о выселении не принимают без участия органов опеки. Они проверяют условия проживания и оценивают, будет ли новое жилье соответствовать интересам ребенка.

Для детей до 14 лет место жительства определяется вместе с родителями. После 14 лет требуется согласие ребенка на изменение адреса.

Если ребенок имеет долю в квартире, выселение существенно усложняется. В таких случаях суды обычно не позволяют лишить его права пользования жильем до совершеннолетия.

Самостоятельное выселение без решения суда является незаконным. Замена замков или принудительные действия со стороны собственника могут иметь юридические последствия.

Например, за такие действия могут оштрафовать за самоуправство, обязать возместить материальный и моральный ущерб, а в случае применения силы или угроз – привлечь к уголовной ответственности.

За что могут выселить из неприватизированной квартиры?