Коли сім'ю з дітьми можуть виселити?

Виселення можливе у разі зміни власника житла, наприклад після продажу квартири, зазначається у Житловому кодексі.

У такому випадку новий власник має звернутися до суду, щоб припинити право користування житлом попередніх мешканців.

Підставою також може бути відсутність дитини за місцем реєстрації понад один рік без поважних причин. Тоді суд може визнати, що право користування житлом втрачено.

Окремо враховують поведінку мешканців. Якщо вони систематично порушують правила співжиття, створюють небезпеку для інших або псують майно, це може стати аргументом для виселення після розгляду справи в суді.

Ситуації з іпотекою або боргами також розглядають окремо. Перехід житла до кредитора не означає автоматичного виселення, і рішення ухвалюється з урахуванням обставин конкретної справи.

Чи можуть виселити без іншого житла?

Суд оцінює, чи має сім'я інше місце для проживання і чи не погіршаться умови для дитини, наголошується у Законі України. Якщо альтернативного житла немає, рішення про виселення можуть відкласти або не ухвалити.

Важливо! У справах, пов'язаних з іпотекою, це має особливе значення. Навіть після переходу права власності суд перевіряє, чи не залишиться дитина без житла. Також враховують фактичне проживання дитини. Якщо вона постійно мешкає у квартирі, суди частіше стають на бік сім'ї.

Яку роль відіграють органи опіки?

Рішення щодо виселення не ухвалюють без участі органів опіки. Вони перевіряють умови проживання та оцінюють, чи відповідатиме нове житло інтересам дитини.

Для дітей до 14 років місце проживання визначається разом із батьками.

Після 14 років потрібна згода дитини на зміну адреси.

Якщо дитина має частку у квартирі, виселення суттєво ускладнюється. У таких випадках суди зазвичай не дозволяють позбавити її права користування житлом до повноліття.

Самостійне виселення без рішення суду є незаконним. Заміна замків або примусові дії з боку власника можуть мати юридичні наслідки.

Наприклад, за такі дії можуть оштрафувати за самоуправство, зобов'язати відшкодувати матеріальну і моральну шкоду, а у разі застосування сили чи погроз – притягнути до кримінальної відповідальності.

За що можуть виселити з неприватизованої квартири?