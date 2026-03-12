Кто должен платить налог на недвижимость?

Налог начисляют только на площадь жилья, которая превышает льготные пределы, определенные Налоговым кодексом, пишет 24 Канал.

Налогообложение применяется если:

площадь квартиры превышает 60 квадратных метров;

площадь дома более 120 квадратных метров;

в собственности есть и квартира, и дом, льготный лимит составляет 180 квадратных метров.

При этом учитывается общая площадь объекта, а не только жилая, отмечается в статье 266 НКУ.

К слову, если недвижимость находится в совместной собственности, льготную норму применяют отдельно к каждому совладельцу. Поэтому сумма налога может быть меньше, чем в случае, когда жилье оформлено на одно лицо, сообщает адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Какую сумму придется заплатить в 2026 году?

Ставку налога определяют местные советы, но закон устанавливает максимальное ограничение. Она не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы за каждый квадратный метр сверх льготной нормы.

В 2026 году максимальная ставка составляет 120 гривен за один квадратный метр сверх установленного лимита.

Пример расчета если:

квартира площадью 80 квадратных метров, следовательно облагается налогом 20 квадратных метров, а приблизительная сумма налога составляет 2 400 гривен в год;

в год; квартира 100 квадратных метров: налог начисляют на 40 квадратных метров, около 4 800 гривен ;

; дом 150 квадратных метров: облагается налогом 30 квадратных метров, около 3 600 гривен.

Для крупной недвижимости действует дополнительное правило. Если площадь квартиры превышает 300 квадратных метров или дома 500 квадратных метров, к основному налогу добавляется фиксированный платеж в размере 25 тысяч гривен в год за каждый такой объект.

Когда нужно уплатить налог?

В 2026 году владельцы недвижимости платят налог за предыдущий год. Налоговая служба направляет уведомление с рассчитанной суммой до 1 июля.

Важно! После получения уведомления владелец имеет 60 дней, чтобы уплатить налог. Если этого не сделать вовремя, на сумму долга могут начислить штраф и пеню.

Местные советы могут устанавливать более низкие ставки, чем максимальный предел, определенный законом. Из-за этого фактический размер налога в разных городах и громадах может отличаться даже для жилья одинаковой площади.

Кто может не платить налог на недвижимость?