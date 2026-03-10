Какой документ подтверждает право собственности в 2026 году?

Данные о владельцах квартир и домов в Украине хранятся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, пишет Dozvil.

На основе этой информации формируют выписку, которую используют при продаже жилья, оформлении наследства или проверки недвижимости. В выписке указывают владельца, адрес объекта, дату государственной регистрации и документ, на основании которого человек получил жилье.

Бумажные свидетельства, которые выдавали ранее, могут оставаться у владельцев, однако самым важным является запись в реестре. Именно она подтверждает, кому принадлежит недвижимость.

Получить выписку можно онлайн через государственные сервисы или обратившись к нотариусу, государственного регистратора или центра предоставления административных услуг. Документ выдают в электронной или бумажной форме, отмечают в Действия.

Какие документы подтверждают приобретение права собственности?

Для регистрации права собственности нужен документ, который подтверждает, как человек получил жилье. На его основании нотариус или государственный регистратор вносит информацию в Государственный реестр вещных прав.

Самыми распространенными документами являются:

- договор купли-продажи;

- договор дарения;

- свидетельство о праве на наследство;

- решение суда;

- свидетельство о праве собственности на вновь построенный объект.

Что делать, если жилье не внесено в реестр?

Право собственности на квартиры и дома, которое было оформлено еще до 2013 года, стоит обязательно проверить. Документы могут случайно не перенести в новый реестр, но они должны сохраниться в БТИ.

Важно! Такое право собственности остается в силе, одновременно владельцам советуют дополнительно внести информацию о жилье в Государственный реестр вещных прав. Это можно сделать бесплатно через нотариуса, государственного регистратора или в центре предоставления административных услуг.

Если документы на жилье утрачены или архивные данные невозможно найти, подтвердить право собственности можно через суд. Решение суда становится основанием для внесения информации в реестр, после чего владелец получает выписку с подтверждением своего права на недвижимость.

Почему могут заблокировать регистрацию недвижимости?