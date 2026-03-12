Хто має платити податок на нерухомість?

Податок нараховують лише на площу житла, яка перевищує пільгові межі, визначені Податковим кодексом, пише 24 Канал.

Оподаткування застосовується якщо:

площа квартири перевищує 60 квадратних метрів;

площа будинку понад 120 квадратних метрів;

у власності є і квартира, і будинок, пільговий ліміт становить 180 квадратних метрів.

При цьому враховується загальна площа об'єкта, а не лише житлова, зазначається у статті 266 ПКУ.

До слова, якщо нерухомість перебуває у спільній власності, пільгову норму застосовують окремо до кожного співвласника. Через це сума податку може бути меншою, ніж у випадку, коли житло оформлене на одну особу, повідомляє адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Яку суму доведеться заплатити у 2026 році?

Ставку податку визначають місцеві ради, але закон встановлює максимальне обмеження. Вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр понад пільгову норму.

У 2026 році максимальна ставка становить 120 гривень за один квадратний метр понад встановлений ліміт.

Приклад розрахунку якщо:

квартира площею 80 квадратних метрів, отже оподатковується 20 квадратних метрів, а приблизна сума податку становить 2 400 гривень на рік;

на рік; квартира 100 квадратних метрів: податок нараховують на 40 квадратних метрів, близько 4 800 гривень ;

; будинок 150 квадратних метрів: оподатковується 30 квадратних метрів, близько 3 600 гривень.

Для великої нерухомості діє додаткове правило. Якщо площа квартири перевищує 300 квадратних метрів або будинку 500 квадратних метрів, до основного податку додається фіксований платіж у розмірі 25 тисяч гривень на рік за кожен такий об'єкт.

Коли потрібно сплатити податок?

У 2026 році власники нерухомості сплачують податок за попередній рік. Податкова служба надсилає повідомлення з розрахованою сумою до 1 липня.

Важливо! Після отримання повідомлення власник має 60 днів, щоб сплатити податок. Якщо цього не зробити вчасно, на суму боргу можуть нарахувати штраф і пеню.

Місцеві ради можуть встановлювати нижчі ставки, ніж максимальна межа, визначена законом. Через це фактичний розмір податку у різних містах і громадах може відрізнятися навіть для житла однакової площі.

Хто може не платити податок на нерухомість?