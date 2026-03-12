Коли потрібно декларувати доходи від нерухомості?

Українці мають декларувати доходи від операцій з нерухомістю, якщо під час укладення угоди податки не були сплачені через нотаріуса, зазначають у Податковій службі.

Декларацію подають до 1 травня року, що настає після отримання доходу. Якщо людина отримала дохід від продажу, оренди, дарування чи спадкування нерухомості, у багатьох випадках треба сплатити податок.

Після подання декларації податкові зобов'язання потрібно сплатити до 1 серпня. Нотаріуси передають інформацію про укладені угоди до податкової служби, тому відомості про продаж або іншу операцію з житлом фактично потрапляють до державних реєстрів.

Які податки сплачують під час продажу житла?

Сума податків залежить від кількості угод із продажу нерухомості протягом року та строку володіння майном.

Якщо житло продають уперше за рік і воно перебувало у власності понад три роки, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір не нараховують.

Якщо це перший продаж, але майно було у власності менше ніж три роки, або це друга угода протягом року, застосовується інша ставка. У такому випадку потрібно сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Коли ж людина продає третій об'єкт нерухомості за рік, податкове навантаження значно зростає. У такій ситуації ставка становить 18% ПДФО та 5% військового збору.

Що варто знати про декларування доходів від нерухомості / Інфографіка Податкова служба

Чи потрібно платити податки при даруванні або спадщині?

Передача нерухомості через дарування або спадкування також може супроводжуватися податковими зобов'язаннями. Водночас закон передбачає винятки для близьких родичів.

Якщо квартиру чи будинок передають членам сім'ї першого або другого ступеня споріднення, податки не нараховують. У такому випадку сторони сплачують лише витрати на нотаріальне оформлення документів.

Юрист Олександр Курявий у коментарі finance.ua наголошує, що при даруванні важливо враховувати юридичні наслідки такого рішення.

Необхідно розуміти наслідки такого кроку: як тільки договір підписано, дарувальник втрачає право на майно,

– пояснив він.

Якщо ж нерухомість отримують від дальніх родичів або сторонніх осіб, діє стандартна ставка. У більшості випадків потрібно сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

Як правильно задекларувати нерухомість?