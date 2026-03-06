Як декларувати нерухомість, отриману у спадщину?

Якщо людина отримала квартиру, будинок або інший об'єкт нерухомості у спадщину, його потрібно відобразити у декларації після офіційної реєстрації права власності, пише Судово-юридична газета.

Тобто тоді, коли спадкоємець отримав свідоцтво про право на спадщину чи інший правовстановлюючий документ.

У декларації зазначають сам об'єкт нерухомості, зокрема його тип та інші основні характеристики. Якщо відома вартість такого майна, її також потрібно вказати. У такому випадку в декларації відображають дохід як спадщину та зазначають правочин, на підставі якого виникло право власності.

Іноді нерухомість переходить у спадок без офіційно визначеної вартості. У такій ситуації у декларації все одно потрібно зазначити сам об'єкт майна. Вартість можна не вказувати, якщо її не встановлювали під час оформлення спадщини.

Дохід від отриманої спадщини зазвичай відображають у розділі декларації про доходи. У ньому вказують вартість майна, а джерелом доходу зазначають особу, від якої отримано спадщину.

Що потрібно вказати у декларації після продажу нерухомості?

Якщо протягом звітного року людина продала квартиру, будинок чи інший об'єкт нерухомості, отриманий дохід також потрібно задекларувати, зазначають у Податковій службі. У декларації відображають операцію відчуження майна та суму коштів, отриманих від продажу.

До слова, окремо повідомляти податкові органи про факт продажу нерухомості не потрібно. Дані про укладені угоди передаються між державними органами автоматично через відповідні реєстри.

Разом з тим власник має зберігати документи, які підтверджують таку операцію. Наприклад, договір купівлі-продажу або інший документ, що підтверджує перехід права власності.

Як декларувати придбану нерухомість?

Нерухомість, яку людина придбала, так само потрібно зазначити у декларації. У документі вказують:

вартість майна;

тип об'єкта;

дату набуття права власності;

інші характеристики, передбачені формою декларації.

Також зазначається джерело доходу, наприклад, іпотека або позика. Під час оформлення іпотеки вже банк перевіряє платоспроможність та джерело коштів на перший внесок.

У декларації можуть одночасно бути зазначені різні операції з нерухомістю, які відбулися протягом року. Наприклад, отримання житла у спадщину, купівля нового об'єкта або продаж раніше придбаної нерухомості.

Що сплачують під час купівлі-продажу квартири?