Яку нерухомість у Києві придбав Ерік Шмідт?
Ерік Шмідт і Венді Шмідт через New Ukraine PE Holding Limited стали співвласниками семи компаній із портфеля Dragon Capital. Кожен із них отримав по 36%, пише Forbes Ukraine.
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До переліку активів увійшли бізнес-центри Eurasia та Prime, торгівельно-офісний комплекс Piramida, а також логістичний комплекс East Gate Logistic. Всі об'єкти розташовані у Києві або його околицях та належать до комерційної нерухомості.
Вартість придбаної частки може становити від 55 до 70 мільйонів доларів. Водночас управління об'єктами залишається за Dragon Capital. У компанії підтвердили зміну структури власності фірм, які володіють цими об'єктами.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Як зазначає Forbes, угода відбулася на тлі зниження вартості української нерухомості через повномасштабну війну. Керівний партнер юридичної фірми Totum LF Юрій Хапко вважає, що для інвесторів це можливість увійти в активи за нижчою оцінкою порівняно з довоєнним періодом.
Йдеться не про нове будівництво, а про нерухомість, яка вже працює та приносить дохід від оренди. У 2025 році доходи бізнес-центру Eurasia збільшилися на 24% – до 194 мільйонів гривень, а бізнес-центру Prime – на 11%, майже до 95 мільйонів гривень.
ТРЦ і БЦ Piramida отримав майже 463 мільйони гривень виторгу, що на 11% більше, ніж роком раніше. East Gate Logistic збільшив дохід більш ніж на 10% – до 138,8 мільйона гривень.
Що відомо про інші продажі комерційної нерухомості?
Національний банк України продав комплекс будівель колишнього "Імексбанку" в Одесі за 93 мільйони гривень, що майже вчетверо перевищує стартову ціну. Стартова ціна об'єкта становила майже 24,8 мільйона гривень.
У Нацбанку повідомили, що будівлі зазнали значних пошкоджень через російські атаки у 2024 році. Це вплинуло на ринкову вартість майна, однак попит на аукціоні все одно залишався високим.