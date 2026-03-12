Когда нужно декларировать доходы от недвижимости?

Украинцы должны декларировать доходы от операций с недвижимостью, если при заключении сделки налоги не были уплачены через нотариуса, отмечают в Налоговой службе.

Декларацию подают до 1 мая года, следующего после получения дохода. Если человек получил доход от продажи, аренды, дарения или наследования недвижимости, во многих случаях надо уплатить налог.

После подачи декларации налоговые обязательства нужно уплатить до 1 августа. Нотариусы передают информацию о заключенных сделках в налоговую службу, поэтому сведения о продаже или иной операции с жильем фактически попадают в государственные реестры.

Какие налоги платят при продаже жилья?

Сумма налогов зависит от количества сделок по продаже недвижимости в течение года и срока владения имуществом.

Если жилье продают впервые за год и оно находилось в собственности более трех лет, налог на доходы физических лиц и военный сбор не начисляют.

Если это первая продажа, но имущество было в собственности менее трех лет, или это вторая сделка в течение года, применяется другая ставка. В таком случае нужно уплатить 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Когда же человек продает третий объект недвижимости за год, налоговая нагрузка значительно возрастает. В такой ситуации ставка составляет 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Что стоит знать о декларировании доходов от недвижимости / Инфографика Налоговая служба

Нужно ли платить налоги при дарении или наследстве?

Передача недвижимости через дарение или наследование также может сопровождаться налоговыми обязательствами. В то же время закон предусматривает исключения для близких родственников.

Если квартиру или дом передают членам семьи первой или второй степени родства, налоги не начисляют. В таком случае стороны платят только расходы на нотариальное оформление документов.

Юрист Александр Курявый в комментарии finance.ua отмечает, что при дарении важно учитывать юридические последствия такого решения.

Необходимо понимать последствия такого шага: как только договор подписан, даритель теряет право на имущество,

– пояснил он.

Если же недвижимость получают от дальних родственников или посторонних лиц, действует стандартная ставка. В большинстве случаев нужно уплатить 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Как правильно задекларировать недвижимость?