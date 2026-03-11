Сколько средств выделят на кредиты для переселенцев?

На программу льготной ипотеки для внутренне перемещенных лиц направят 33 миллиона евро. Финансирование предоставляет немецкий государственный банк развития KfW, рассказал Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Привлеченные средства используют для выдачи новых жилищных кредитов переселенцам. По предварительным оценкам, благодаря этому финансированию жилье смогут приобрести более 600 семей ВПЛ.

Программу реализуют при участии Министерства развития общин и территорий Украины, сообщили на сайте министерства.

23 млн евро будет направлено непосредственно на кредитование ВПЛ по всей Украине. Еще до 10 млн евро могут быть использованы для поддержки общин, которые приняли наибольшее количество переселенцев,

– пояснил Алексей Кулеба.

Какие условия ипотеки предлагают переселенцам?

Льготная ипотека предусматривает кредит под 3% годовых. Максимальный срок кредитования – до 30 лет, что позволяет уменьшить размер ежемесячных выплат.

Воспользоваться программой могут внутренне перемещенные лица, которые не имеют собственного жилья или потеряли его из-за войны. Кредит можно использовать для покупки квартиры или дома, что соответствует установленным требованиям программы.

Как работает программа льготного кредитования?

Кредитование происходит через Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству. Чтобы принять участие в программе, надо подать заявку через портал Дія или Держмолодьжитло и необходимые документы. После проверки формируется перечень кандидатов, которые могут получить кредит на приобретение жилья.

Важно, что программа работает по револьверной модели: средства после возврата заемщиками не возвращаются донору, а остаются ресурсом для дальнейшего кредитования семей ВПО,

– отметил Алексей Кулеба.

Льготная ипотека для переселенцев уже несколько лет реализуется при поддержке правительства Германии. Новый пакет финансирования позволит продолжить выдачу кредитов и расширить доступ к жилью для внутренне перемещенных семей.

Сколько денег выделило правительство на жилье для переселенцев?