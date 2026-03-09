Почему укрытия в новостройках стали обязательными?
Закон №4778-IX устанавливает новые требования к строительству жилых домов и инфраструктурных объектов, сообщили на портале Верховной Рады.
Одно из главных условий – дома уже на этапе проекта должны содержать укрытия. Это касается жилых комплексов, общественных зданий и других объектов, которые будут возводить в общинах.
Фактически без предусмотренного укрытия новые объекты не смогут проектировать. Защитные сооружения должны быть частью здания еще до начала работ.
Какие еще изменения предусматривает новый закон?
Документ также открывает возможность создавать в общинах сеть центров и классов безопасности.
К слову, закон предусматривает включение защитных сооружений гражданской защиты в градостроительную документацию. Планирование укрытий должно учитываться при разработке генеральных планов городов, детальных планов территорий и других документов, по которым развиваются общины.
Также закон уточняет полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере гражданской защиты и градостроительства. Отдельные нормы убирают устаревшие формулировки и несогласованности в законодательстве.
Как новые правила изменят строительство в Украине?
После вступления в силу закона укрытия нужно предусматривать в проектах новых зданий. Требование распространяется на жилые дома, а также на объекты социальной и критической инфраструктуры.
Также документ предусматривает цифровой учет субъектов, работающих в сфере гражданской защиты. Это касается аттестованных аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений.
Сколько жилья ввели в эксплуатацию в Украине?
Строительство жилья в Украине в 2025 году оставалось активным, хотя общий объем введенных площадей несколько уменьшился. Больше всего нового жилья традиционно зафиксировали в Киевской области, а также в нескольких западных и южных регионах.
В 2025 году в Украине ввели в эксплуатацию 9,6 миллиона квадратных метров жилья. По сравнению с 2024 годом показатель уменьшился на 2,1%.