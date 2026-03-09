Почему укрытия в новостройках стали обязательными?

Закон №4778-IX устанавливает новые требования к строительству жилых домов и инфраструктурных объектов, сообщили на портале Верховной Рады.

Одно из главных условий – дома уже на этапе проекта должны содержать укрытия. Это касается жилых комплексов, общественных зданий и других объектов, которые будут возводить в общинах.

Фактически без предусмотренного укрытия новые объекты не смогут проектировать. Защитные сооружения должны быть частью здания еще до начала работ.

Какие еще изменения предусматривает новый закон?

Документ также открывает возможность создавать в общинах сеть центров и классов безопасности.

К слову, закон предусматривает включение защитных сооружений гражданской защиты в градостроительную документацию. Планирование укрытий должно учитываться при разработке генеральных планов городов, детальных планов территорий и других документов, по которым развиваются общины.

Также закон уточняет полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере гражданской защиты и градостроительства. Отдельные нормы убирают устаревшие формулировки и несогласованности в законодательстве.

Как новые правила изменят строительство в Украине?

После вступления в силу закона укрытия нужно предусматривать в проектах новых зданий. Требование распространяется на жилые дома, а также на объекты социальной и критической инфраструктуры.

Также документ предусматривает цифровой учет субъектов, работающих в сфере гражданской защиты. Это касается аттестованных аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений.

