Чому укриття у новобудовах стали обов'язковими?

Закон №4778-IX встановлює нові вимоги до будівництва житлових будинків та інфраструктурних об'єктів, повідомили на порталі Верховної Ради.

Дивіться також Приватизацію державних квартир скасують: що буде з неприватизованим житлом

Одна з головних умов – будинки вже на етапі проєкту мають містити укриття. Це стосується житлових комплексів, громадських будівель та інших об'єктів, які зводитимуть у громадах.

Фактично без передбаченого укриття нові об'єкти не зможуть проєктувати. Захисні споруди мають бути частиною будівлі ще до початку робіт.

Які ще зміни передбачає новий закон?

Документ також відкриває можливість створювати у громадах мережу центрів і класів безпеки.

До слова, закон передбачає включення захисних споруд цивільного захисту до містобудівної документації. Планування укриттів повинно враховуватися під час розроблення генеральних планів міст, детальних планів територій та інших документів, за якими розвиваються громади.

Також закон уточнює повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту і містобудування. Окремі норми прибирають застарілі формулювання та неузгодженості в законодавстві.

Як нові правила змінять будівництво в Україні?

Після набуття чинності законом укриття потрібно передбачати у проєктах нових будівель. Вимога поширюється на житлові будинки, а також на об'єкти соціальної та критичної інфраструктури.

Також документ передбачає цифровий облік суб'єктів, які працюють у сфері цивільного захисту. Це стосується атестованих аварійно-рятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів.

Скільки житла ввели в експлуатацію в Україні?