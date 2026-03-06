Скільки житла ввели в експлуатацію в Україні?
У 2025 році в Україні ввели в експлуатацію 9,6 мільйона квадратних метрів житла. Порівняно з 2024 роком показник зменшився на 2,1%, пише "Інтерфакс-Україна".
Дивіться також 25 – 30% першого внеску: чи вигідно брати квартиру в іпотеку у 2026 році
Загалом за рік ввели 117,5 тисячі квартир, свідчать дані Державної служби статистики. При цьому їхня кількість навіть трохи зросла – на 0,7% у порівнянні з попереднім роком.
Найбільше збудували багатоквартирних будинків. У цьому сегменті ввели 80,4 тисячі квартир, що становить близько двох третин від загальної кількості нового житла.
Водночас значна частина площ припадає на індивідуальне будівництво. У приватних будинках ввели понад 5 мільйонів квадратних метрів житла, що становить понад половину від загального обсягу введених площ.
Найменшу частку займають будинки для колективного проживання. У цьому сегменті за рік ввели лише 17,7 тисячі квадратних метрів житла.
Які регіони стали лідерами за новим житлом?
Найбільше житла у 2025 році здали в експлуатацію у Київській області. Там ввели 1 мільйон 992,2 тисячі квадратних метрів житла, або приблизно 22,5 тисячі квартир. Це на 2,3% більше, ніж у 2024 році.
Друге місце за обсягами нового житла посіла Львівська область. У регіоні ввели 1 мільйон 66,9 тисячі квадратних метрів житла та приблизно 12,5 тисячі квартир, що на 16% менше ніж торік, повідомляє ЛУН.
Рейтинг забудовників у Львові / Інфографіка ЛУН
Третю позицію зайняла Одеська область. Там ввели 799,6 тисячі квадратних метрів житла та близько 12,9 тисячі квартир. Водночас саме в цьому регіоні зафіксували одне з найбільших зростань за рік – плюс 37,5%.
До регіонів із великими обсягами введеного житла також увійшли:
- Івано-Франківська область – 594,7 тисячі квадратних метрів;
- Вінницька область – 520,9 тисячі квадратних метрів;
- Закарпатська область – 496,8 тисячі квадратних метрів;
- Волинська область – 429,3 тисячі квадратних метрів.
Яка ситуація у Києві та інших областях?
У столиці протягом 2025 року ввели в експлуатацію 1 мільйон 190,9 тисячі квадратних метрів житла. Це приблизно 18,3 тисячі квартир.
Водночас у порівнянні з 2024 роком обсяги введення житла у Києві зменшилися на 15,6%. У деяких регіонах, навпаки, зафіксували суттєве зростання будівельної активності. Зокрема, у Миколаївській області введення житла збільшилося на 51,6%, у Харківській – на 41,7%, у Черкаській – на 15,4%, а у Херсонській – на 14,4%.
Скільки коштує квадратний метр житла у Львові?
Станом на березень 2026 року ціни на квартири у львівських новобудовах суттєво відрізняються залежно від району міста. У середньому квадратний метр на первинному ринку коштує від приблизно 42 тисяч до 160 тисяч гривень.
Найвищі ціни зафіксовані у центральному Галицькому районі, де квадратний метр у новобудовах у середньому коштує близько 152 тисяч гривень.
За даними опитування, 74% українців при виборі житла орієнтуються на ціну та власну фінансову спроможність, а також на район та інфраструктуру.