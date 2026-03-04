Скільки коштує квадратний метр житла у Львові?

Найвищі ціни на новобудови зафіксовані у Галицькому районі – тут середня вартість квадратного метра становить 152 тисячі гривень, пише ЛУН.

Значно нижчі ціни зафіксовані в інших районах міста. У Личаківському районі квадратний метр у новобудовах у середньому коштує 73,6 тисячі гривень, а у Франківському – 69,9 тисячі гривень.

У Залізничному районі середня ціна становить близько 67,4 тисячі гривень за квадратний метр. Ще нижчі показники у Шевченківському районі, де квадратний метр коштує приблизно 57,3 тисячі гривень.

Найнижча середня ціна серед районів міста – у Сихівському районі. Тут квадратний метр житла у новобудовах у середньому коштує близько 56,3 тисячі гривень.

Також ціни відрізняються залежно від класу житла. Найдешевшим залишається економ з середньою вартістю 42 тисячі гривень за квадратний метр. Вартість квадратного метра комфорт-класу подорожчала найбільше і нині становить 54 тисячі гривень. У бізнес-класі за квадратний метр доведеться заплатити 59 тисяч гривень.

Що українці враховують під час вибору житла?

За даними опитування OLX Нерухомість, під час вибору житла українці насамперед орієнтуються на ціну та власну фінансову спроможність. Саме цей критерій назвали 74% респондентів.

Другим за важливістю фактором став район, інфраструктура поблизу та автономність житла, на яку звертають увагу 45% та 42%опитаних. Найчастіше мають на увазі автономне опалення, яке важливе для 64% пошукачів житла.

Автономність житла респонденти пов'язують не лише з опаленням. 40% вважають важливим автономне водопостачання, а 35% – альтернативні джерела живлення.

Також серед важливих факторів українці називають площу та кількість кімнат – цей критерій зазначили 40%. Крім того, 32% респондентів враховують безпекові ризики та ситуацію на фронті.

Ще 22% опитаних звертають увагу на наявність державних програм. Фактори безпеки також залишаються важливими: 29% опитаних зазначили захищеність території, а 24% звертають увагу на наявність укриття поблизу житла.

