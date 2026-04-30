Скільки коштує квартира в Одесі на вторинці?

Ціни на вторинному ринку Одеси помітно коливаються залежно від району та кількості кімнат, пише 24 Канал.

Найвищі показники стабільно фіксують у Приморському районі, тоді як у Пересипському та Хаджибейському житло суттєво дешевше.

За даними ЛУН, медіанна ціна однокімнатних квартир у Приморському районі становить 64,8 тисячі доларів. У Київському районі таке житло коштує близько 50 тисяч доларів, у Хаджибейському – 41,5 тисячі доларів, а в Пересипському – 31,5 тисячі доларів.

У сегменті двокімнатного житла ціни зростають, однак співвідношення між районами лишається подібним. У Приморському районі медіанна вартість сягає 86,9 тисячі доларів, у Київському – 73 тисячі доларів, у Хаджибейському – 60 тисяч доларів, а в Пересипському – 45 тисяч доларів.

Найдорожчими залишаються трикімнатні квартири. У Приморському районі – 131 тисяча доларів, у Київському – 84,2 тисячі доларів, у Хаджибейському – 64 тисячі доларів, а в Пересипському – 55 тисяч доларів.

Яка ціна квадратного метра у новобудовах Одеси?

Вартість квадратного метра у новобудовах Одеси визначається передусім класом житла. Найвищі ціни зберігаються у преміумсегменті, тоді як економклас лишається найдоступнішим.

У квітні квадратний метр преміумкласу коштує близько 77,5 тисячі гривень. У сегменті бізнес ціна тримається на рівні 59,7 тисячі гривень за квадратний метр, у комфорті – 41 тисяча гривень, а в економсегменті – близько 30,7 тисячі гривень.

Цікаво! Середня ціна за останні роки помітно зросла. Якщо у 2021 році у кітні квадратний метр коштував близько 24,6 тисячі гривень, то у 2026 році показник піднявся до 50,9 тисячі гривень.

Кількість новобудов у продажу водночас скоротилася: якщо раніше на ринку було близько 138 об'єктів, то зараз – приблизно 79.

Скільки коштує оренда в Одесі?

Ринок оренди в Одесі також демонструє значну різницю між районами, і вартість житла напряму залежить від розташування. Найвищі ціни традиційно фіксують у Приморському районі.

Середня вартість однокімнатних квартир:

у Приморському районі – 15 тисяч гривень;

у Хаджибейському – 9,5 тисячі гривень;

у Київському – 9 тисяч гривень;

у Пересипському – 6,6 тисячі гривень.

А середня вартість оренди двокімнатних квартир:

у Приморському районі – 18 тисяч гривень;

у Київському – 12 тисяч гривень;

у Хаджибейському – 11 тисяч гривень;

у Пересипському – 10 тисяч гривень.

До слова, за даними OLX Нерухомість, нині найдешевша пропозиція оренди розташована у Хаджибейському районі та коштує 3 тисячі гривень на місяць. Тоді як найдорожча – у Приморському районі за 300 тисяч гривень на місяць, що у 100 разів дорожче.

Скільки коштує оренда у столиці України?

Навесні 2026 року вартість оренди у Києві залишається стабільною попри зниження попиту. Утім, у центральних районах міста ціни поступово повзуть вгору порівняно із зимовими показниками.

Середня вартість однокімнатної квартири у Києві – близько 17 тисяч гривень. Найдорожчими залишаються центральні престижні райони з розвинутою інфраструктурою. У Печерському районі середня вартість оренди становить 39,8 тисячі гривень.