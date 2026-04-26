Якими є ціни на квартири первинки та вторинки в Тернополі?

Про те, скільки наприкінці квітня 2026 року треба викласти за житло в Тернополі та його оренду, йдеться на сайті ЛУН.

Однокімнатні квартири в Тернополі у середньому продають за 51 тисячу доларів, що на 38% більше, ніж було рік тому. Двокімнатні коштують 75 тисяч доларів, приріст ціни за рік становить 32%. Вартість трикімнатних зросла на 25% і становить 81 тисячу доларів.

Як йдеться у квартальному звіті ЛУН, у сегменті однокімнатних та двокімнатних квартир найбільше збільшення середньої вартості рік до року було зафіксовано саме в Тернополі.

Щоб купити однокімнатне помешкання потрібно віддати середню зарплату за 7,2 року, двокімнатне – 10,6 року, трикімнатне – 11,5 року. За підрахунками ЛУН та Work.ua, цей індекс погіршився на 20% у порівнянні з весною 2025 – тоді оренда коштувала б заробітку за 6,1 року.

Щодо квартир у новобудовах, то квадратний метр в економкласі коштує 36 тисяч гривень, що на 30% більше, ніж було рік тому, у комфорт-класі – 36 тисяч гривень, зростання на 29%, у бізнес – 57 тисяч гривень, що на 43% більше.

У сегменті первинного житла ріст цін за квадрат також вивів Тернопіль у лідери.

Які ціни на оренду квартир у Тернополі?

Щоб винаймати однокімнатне житло в Тернополі, у місяць потрібно у середньому викладати 13 тисяч гривень, ціни за останній рік зросли на 27%. Оренда двокімнатних квартир у середньому коштує 16 тисяч гривень, зростання ціни на 30% за рік. На оренду квартири йде від 51 до 60% середньої зарплати.

Як зазначають аналітики, за останні пів року ціни значно зросли, що свідчить про сталий попит на житло в регіоні.

Чому в Тернополі дорожчає житло?

У ЛУН пояснюють, останнім часом на ринку нерухомості сформувався новий помітний тренд – покупці переїжджають у центральні та західні регіони України. Водночас вони дедалі частіше обирають не найбільші й найдорожчі міста, а їхні доступніші альтернативи.

Як пояснював раніше бренд та бізнес директор ЛУН Денис Суділковський виданню "РБК-Україна", Тернопіль став одним із нових центрів внутрішньої міграції, адже поєднує відносну безпеку, економічну активність і доступніші ціни порівняно з іншими західними містами. Люди переїжджають туди, де є робота, соціальні зв'язки та базова інфраструктура для життя. Саме цей фактор додатково підсилює попит на житло і тисне на ціни.

Додатковий тиск на ціни створює обмежена пропозиція. Забудова у Тернополі не встигає за зростанням попиту: нові житлові комплекси вводяться поступово, а вторинний ринок не завжди може швидко задовольнити потреби покупців. У результаті конкуренція за якісні об'єкти зростає, що автоматично підштовхує ціни вгору.

За оцінками аналітиків, якщо поточні тенденції збережуться, ціни на житло в Тернополі можуть і надалі поступово зростати, особливо у сегменті доступних квартир, де попит залишається найвищим.

Що відомо про основні тенденції на ринку житла в Україні?

Квартири й надалі залишаються найзатребуванішим форматом житла серед українців: попит на них стабільно вищий і швидше відновлюється після спадів. Інтерес до приватних будинків також зростає, однак він становить приблизно 50 – 70% від рівня попиту на квартири через вищу вартість і триваліший процес вибору.

Ціни на квартири в новобудовах зростають у більшості українських міст, а серед лідерів за вартістю квадратного метра залишається Львів. У середньому на первинному ринку ціна коливається в межах 900 – 1 400 доларів за квадратний метр, причому західні регіони дедалі частіше наближаються до верхньої межі цього діапазону.

Попит на оренду житла продовжує зростати у 2026 році, що свідчить про поступову стабілізацію ринку. У більшості міст разом із відновленням попиту поступово зростають і ціни на оренду, особливо у великих містах та західних регіонах.